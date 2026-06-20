Ihr Mann wurde brutal attackiert. Seine Frau schildert die drastischen Auswirkungen auf die Familie – und zeigt sich enttäuscht von den Reaktionen.

Ihr Mann hatte am 28. Mai eine Gruppe von rund 15 Jugendlichen in Wacker-Vereinskleidung angesprochen, weil diese auf der Fahrbahn liefen. Daraufhin attackierten ihn sieben junge Männer, fügten dem Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zu. Das Schweigen der Politik, die Reaktion des Billstedter Vereins und die lange andauernden Ermittlungen lassen die Ehefrau fassungslos zurück.

Seit Jahrzehnten, erzählt die Frau im Gespräch mit der MOPO, lebe die Familie ihres Mannes in Billstedt. 2023 sind sie, ihr Mann und die Kinder in seinen Heimatstadtteil gezogen. Die Familie ist mit dem Verein Vorwärts-Wacker-Billstedt verbunden, ihr Mann habe dort in seiner Jugend gekickt, sein Vater war Trainer: „Die kennen ihn, trotzdem hat sich nach dem Angriff keiner vom Verein bei uns gemeldet. Keiner hat ihn gefragt, ob er mal vorbeikommen könne, um die Angreifer vielleicht zu identifizieren.“

Billstedt: Verein Vorwärts-Wacker veröffentlicht Stellungnahme

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Tatsächlich hat der Verein eine Woche nach dem Angriff eine schriftliche Stellungnahme auf seiner Homepage veröffentlicht, in der die Gewalt scharf kritisiert wird. Die Ehefrau, die um Anonymisierung gebeten hat, kommentiert: „Wenn sie gehandelt hätten, das wäre mehr wert gewesen als die vielen Worte.“

Sie könne nicht mehr gut schlafen, seit ihr Mann blutüberströmt nach Hause gekommen sei. Auch die Töchter hätten Angst, sagt sie: „Wir fühlen uns nicht mehr sicher hier und wollen aus Billstedt wegziehen.“

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Was sie besonders bedrückt, seien die langen Ermittlungen: „Ich habe den Eindruck, der Polizei sind wegen des Datenschutzes die Hände gebunden. Es muss doch herauszufinden sein, welche Mannschaften zum Tatzeitpunkt trainiert haben, damit mein Mann die Angreifer identifizieren kann.“ Die Attacke fand an der Kreuzung Öjendorfer Weg/Goldkoppel statt, vor dem Sportplatz des Vereins. Auf MOPO-Nachfrage erklärt die Polizei, dass die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung „andauern“.

Überfall in Billstedt: Ehefrau „superfrustriert“

„Superfrustriert“, sei sie, sagt die Ehefrau zur MOPO: „Niemand hat einen Notruf abgesetzt. Die Polizei erfuhr erst davon, als ich sie angerufen habe. Wie kann heutzutage so etwas sein?“

Auch den Zeugenaufruf der Polizei kritisiert sie: „Warum wird nicht erwähnt, dass die Angreifer einen besonderen ethnischen Hintergrund haben? Warum diese neutralen Formulierungen?“

Was die AfD daraus macht, ist Abschiebe-Propaganda. Die Frau des verprügelten Billstedters

Gleichzeitig wehrt sie sich entschieden gegen die Vereinnahmung des Angriffs durch die Hamburger AfD: „Ich möchte klarstellen, dass die nicht in meinem Namen sprechen. Was die daraus machen, diese Abschiebe-Propaganda, lehne ich ausdrücklich ab. Mir geht es nur um die angemessene Verfolgung von Straftaten.“ Die AfD hatte in einem knalligen Facebook-Post die Abschiebung der Täter gefordert.

Um der eigenen Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen, hatte die Ehefrau alle Bürgerschaftsfraktionen angeschrieben und Fragen gestellt. Etwa: „Wie bewerten Sie die gesellschaftliche Verantwortung von Sportvereinen?“ Und: „Sollte von öffentlich geförderten Sportorganisationen mehr erwartet werden als die Einhaltung formaler Zuständigkeiten?“

Mail von Ehefrau des Opfers: SPD, Grüne und CDU schweigen

Von den fünf Fraktionen antworteten zwei auf die E-Mail der Ehefrau: die Linke und die AfD. Es schwiegen: SPD, Grüne, CDU.

Als letzten Schritt startete sie eine öffentliche Petition. Adressat: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). „Ich würde gerne mit ihm darüber reden und wissen, was er darüber denkt, dass die Gesetze die Ermittlung der Täter so schwer machen“, sagt sie, „und ob er weiß, was das mit der Familie eines Opfers macht.“ Die Petition läuft noch und hat derzeit 282 Unterschriften. Ihrem Mann, erklärt die Ehefrau, gehe es körperlich wieder gut.