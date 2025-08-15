mopo plus logo
Pastor Saša Gunjevic´ versteckte seine sexuelle Orientierung jahrzehntelang. Das ist nun vorbei.

Pastor Saša Gunjević versteckte seine sexuelle Orientierung jahrzehntelang. Das ist nun vorbei. Foto: Florian Quandt

paidPastor aus Rache geoutet! Er versteckte seine Bisexualität – dann änderte sich alles

Jahrzehntelang versteckte Saša Gunjević seine Sexualität vor fast allen, die ihm wichtig sind: vor seiner Familie, vor Freunden und insbesondere vor der Freikirchengemeinde, in der er schon lange Pastor war. Als seine Ex-Partnerin ihn aus Rache outet, war er noch lange nicht bereit dafür. Hier spricht Saša Gunjević über die Zeit, in der konservative Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten ihn verfolgten, er die freikirchliche Welt in Hamburg auf den Kopf stellte und sogar zum Politikum in den USA wurde – und darüber, was das alles mit ihm gemacht hat.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

