Die Hamburger stehen Schlange. Warten lange – und das für ein Brötchen, belegt mit Rindfleisch. Ein Snack erobert am Isemarkt derzeit die Gaumen. Die Zutaten sind dabei übersichtlich, der Erfolg umso größer. Fabian Hilbert (32), Nick Lehmann (33) – das sind die zwei Typen, die hinter dem Hype stecken. Mit ihrem Foodtruck stehen sie seit knapp einem Jahr auf dem Markt. Mit der MOPO haben sie über ihr Sandwich gesprochen.





