Wer von Bergedorf in die Innenstadt will, braucht gerade viel Zeit und Nerven: Denn Sowohl auf der S2 als auch auf der A25 finden Bauarbeiten statt.

Wer von Bergedorf in die Innenstadt will, braucht gerade viel Zeit und starke Nerven: Denn sowohl auf der S2 als auch auf der A25 finden Bauarbeiten statt. Foto: Florian Quandt

  • Bergedorf

paidVon der City abgeschnitten: Verkehrsalbtraum für Pendler

Baustellen, Staus, Schienenersatzverkehr – wer in Bergedorf wohnt, braucht derzeit starke Nerven und noch mehr Geduld. Verkehrstechnisch läuft dort derzeit wenig rund, egal ob auf der Schiene oder auf der Straße: Die S2 ist wegen Bauarbeiten zwischen Bergedorf und Berliner Tor unterbrochen und die A25 gleichzeitig wegen Bauarbeiten gesperrt. Pendler müssen für eine Strecke bis zu 40 Minuten mehr einplanen.

