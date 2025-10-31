Von der City abgeschnitten: Verkehrsalbtraum für Pendler
Baustellen, Staus, Schienenersatzverkehr – wer in Bergedorf wohnt, braucht derzeit starke Nerven und noch mehr Geduld. Verkehrstechnisch läuft dort derzeit wenig rund, egal ob auf der Schiene oder auf der Straße: Die S2 ist wegen Bauarbeiten zwischen Bergedorf und Berliner Tor unterbrochen und die A25 gleichzeitig wegen Bauarbeiten gesperrt. Pendler müssen für eine Strecke bis zu 40 Minuten mehr einplanen.
