Die Apfelernte läuft auf vollen Touren. Foto: Imago

  • Altes Land

paidVon der Charité geprüft: Bauern im Alten Land züchten ersten echten Allergiker-Apfel

In Deutschland können mehr als 3,5 Millionen Menschen keine Äpfel essen, weil sie allergisch darauf reagieren. Einer Initiative von Apfelbauern aus dem Alten Land ist nun nach 20 Jahren Forschung der Durchbruch gelungen: die Züchtung eines Apfels, den selbst hochgradige Allergiker vertragen können. In wenigen Wochen kommt er erstmals in die Läden. Die MOPO verrät, wie er heißt und was er kann.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

