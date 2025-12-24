Von Burger bis Game-Controller: Das hat Hamburg dieses Jahr bestellt

Der Lieferando-Report 2025 ist da – und zeigt, was Hamburg in diesem Jahr am häufigsten bestellt hat.

Die beliebtesten Gerichte der Hamburger

Wenn der Magen knurrt, wird in der Hansestadt nicht lange experimentiert. Ganz oben auf der Bestellliste stehen Fast-Food-Klassiker: Cheeseburger, Dürüm-Döner und Chickenburger – solide und altbewährt.

Hin und wieder wurde dann aber doch ein wenig ausprobiert. So hat etwa der Single-Smash-Cheeseburger in den Bestellungen ordentlich zugelegt, als Beilagen wurden Smiley’s Knobi-Sticks oder Knoblauch-Naan verdrückt.

Diese Softdrinks führen die Getränke-Hitliste an

Heruntergespült wird das Ganze ganz bodenständig mit Cola, Cola Zero und Mezzo Mix. Hamburgisch-unaufregend führen diese Standard-Softdrinks die Getränkeliste in den Bestellungen an.

MOPO Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!

Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen: 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten

Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist

Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball

Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers

HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

Und zum Nachtisch? Da gab es in Hamburg 2025 besonders gern einen McFlurry, einen Lava-Cake oder auch mal ein Tiramisu.

Auch Elektronik ist bei Lieferando lieferbar

Lieferando liefert aber nicht nur Pommes und Pizza. 2025 wurde in Hamburg besonders häufig ein ganz anderes Produkt bestellt: der Controller für die Spielkonsole PlayStation 5!

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsgeschenke online gekauft? Verbraucherzentrale warnt vor Problemen

Auch Arzneimittel gehören inzwischen zum Liefer-Programm. Am häufigsten geordert: Nasenspray, Ibuprofen-Schmerztabletten und WickMedinait-Erkältungssaft.