Früher Onlineshop – heute fester Laden. Diese Unternehmerin aus Eimsbüttel geht nicht den typischen Weg. Was das mit Spiritualität zu tun hat.

Erst vor wenigen Tagen hat Alexa Lutz ihren Schmuckladen „hoffnungsträger“ in der Bismarckstraße in Eimsbüttel eröffnet. Während vielerorts Geschäfte schließen, wagt die Designerin den Schritt vom Onlinehandel ins eigene Ladenlokal – mit handgefertigtem Schmuck für Menschen, die Spiritualität und Achtsamkeit schätzen.



Alexa Lutz sitzt auf einer Metallbank vor ihrem Geschäft. Neben ihr steht eine Buddha-Figur. „Spiritualität begleitet mich in allen möglichen Bereichen. Sei es Yoga, sei es Meditieren oder meine allgemeine Lebensweise.“ Sie erzählt von ihren vielen Reisen, darunter nach Indien und Thailand. Deren Kulturen sind die Inspiration für ihre Schmuckstücke: Götter wie Ganesha oder Mantras auf Sanskrit sollen Glück bringen und zu mehr Achtsamkeit im Alltag führen.

Schmuckladen in Eimsbüttel

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„Hoffnungsträger“ heißt der kleine, sonnengelb gestrichene Laden unweit des Eppendorfer Wegs. „Wohlfühloase“, so habe ihn eine Kundin einmal beschrieben, erzählt Alexa Lutz. Auf 22 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert sie handgefädelte Perlenarmbänder, filigrane Anhänger aus Sterling-Silber und weitere selbst entworfene Schmuckstücke. Was sie nicht selbst anfertigt, lässt sie nach ihren Entwürfen extern produzieren.

Unter der Verkaufsfläche befindet sich ein Lager. Zur Miete der insgesamt 44 Quadratmeter möchte sich die Geschäftsfrau nicht äußern. Es sei aber ein bezahlbarer Glücksfund. Der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet, Lutz ist jedoch zuversichtlich, auch darüber hinaus im Laden bleiben zu können.

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Der Schritt ist mutig: Während viele Einzelhändler ihre Geschäfte aufgeben oder stärker auf den Onlinehandel setzen, geht Alexa Lutz den umgekehrten Weg.

Während des Sommermärchens fing das Schmuck-Business an

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Angefangen hat das Schmuckbusiness vor 20 Jahren. Zur Fußball-WM 2006 nähte sie kleine Verpackungen aus alten Adidas-Trikots für ihre Glücksbringer. Der Zuspruch war groß. Die Eimsbüttlerin zog in ein Atelier, verkaufte ihre Produkte auf Messen und über einen Onlineshop. Die Zahl der Fans ihrer spirituellen Ketten, Armbänder und Ringe wuchs. Mittlerweile beschäftigt sie sogar eine Mitarbeiterin.

Nach der Geburt ihrer Kinder arbeitete sie überwiegend von zu Hause aus. Sie vermisste jedoch den Kontakt zu den Menschen – und fand schließlich den Laden in der Bismarckstraße 80.

Der Laden „hoffnungsträger” befindet sich in unmittelbarer Nähe des Eppendorfer Wegs. Florian Quandt Alexa Lutz und ihr Schmuck. Die gelbe Wandfarbe soll positive Energie verbreiten. Florian Quandt Die Beutel, in denen die Schmuckstücke verpackt werden, werden handgenäht. Florian Quandt

Ihre Schmuckstücke seien sehr persönlich, würden eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und sie von den Mainstream-Geschäften abheben. Außerdem können Kundinnen und Kunden der Absolventin der Medien- und Kommunikationswirtschaft bei der Arbeit zusehen. Ihr Arbeitsplatz ist zugleich Kasse und Werkstatt.

Eimsbüttel: Schmuckladen für Yogafans

Die Zielgruppe ihrer Glücksbringer beschreibt Lutz als Frauen ab etwa 30 Jahren, die sich für Yoga und Spiritualität interessieren. Die gestiegenen Silberpreise seien ein Grund dafür, dass viele Schmuckstücke zwischen 70 und 120 Euro kosten. Sternzeichenarmbänder gibt es allerdings bereits ab 12 Euro.

Noch groovt sich Alexa Lutz etwas ein. Die Öffnungszeiten variieren. Zwischendurch muss der Hund Gassi geführt werden, mittags kommen die Kinder hungrig aus der Schule. Ein Spagat für die Schmuckdesignerin: „Ich bin aber sehr zuversichtlich. Meine Käuferschaft hat sich jetzt schon vergrößert. Sie interessieren sich alle für Spiritualität, und ich finde es toll, einen Ort des Austauschs zu schaffen.“

Ihr Geheimrezept für den Erfolg beschreibt Alexa Lutz so: „Ich glaube daran, dass mein Schmuck in seiner Nische erfolgreich bleibt und dass die Menschen persönliche Werke weiterhin wertschätzen.“