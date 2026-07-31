Salz, Getreide, Baustoffe: Der historische Liebherr-Hafenkran am Lotsekai hat in seinem Arbeitsleben viele Lasten transportiert. Damit er auch als Kulturdenkmal voll funktionsfähig bleibt, bekommt er ein Frischekur.

Der alte gelbe Kran im Harburger Binnenhafen wird aufwändig saniert, so dass er weiterhin einsatzfähig bleibt. Florian Quandt

Ladung wird im Harburger Binnenhafen nur noch selten umgeschlagen, er ist mittlerweile vor allem ein attraktives Wohnumfeld und soll sich zunehmend zum Tourismusziel mausern. Fürs Ambiente sind dabei die beiden historischen Krane am Lotsekai ganz wichtig. Der Museumshafen Harburg hat nun begonnen, den gelben Kran zu sanieren. Während der Arbeiten wird er bald im Look eines Christo-Kunstwerks erscheinen.

Wenn der „gelbe Kran“ im Spätherbst fertig saniert ist, wird er europaweit einer der ganz wenigen historischen Krane sein, die tatsächlich auch noch funktionieren. „Der Greiferkran kann dann weiterhin bis zu zehn Tonnen heben“, erzählt Jörg Penner vom Museumshafen Harburg begeistert.

Harburger Binnenhafen hat zwei Kulturkräne

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Zunächst werden gerade Getriebe, Motoren und Seile erneuert. Danach bekommt der Kran einen neuen Anstrich und muss dafür sandgestrahlt werden. Dafür wird er dann demnächst eingepackt wie ein Werk des Künstlers Christo. Für die Sanierung des Liebherr-Hafenkrans gibt es Fördergelder von 710.000 Euro vom Bund, vom Sanierungsfonds der Stadt und vom Denkmalschutz.

Der Greiferkran aus dem Jahr 1972 gehörte einst der Firma Mulch, wie der Schriftzug noch erkennen lässt. Er wurde für Schüttgut wie Salz, Getreide und Baustoffe genutzt. Am 27. März 2006 fegte ein Tornado durch Harburg, der viel Zerstörung hinterließ und das Ende des Ladungsumschlags im Binnenhafen besiegelte.

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Damals übernahm der Verein Kulturwerkstatt Harburg den gelben Kran und hielt ihn als Denkmal funktionstüchtig. Später übernahm ihn der Museumshafen Harburg.