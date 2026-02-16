Das traurige Elbtower-Skelett an den Elbbrücken polarisiert Hamburg: 245 Meter sollte er mal hoch werden, ein neues Wahrzeichen für die Hansestadt. Doch seit mehr als zwei Jahren herrscht Stillstand auf der Skandal-Baustelle, viele der Kräne wurden längst wieder abgebaut. Jetzt will die Stadt ihr Naturkundemuseum in den unteren Etagen unterbringen, die Opposition nennt diese Pläne allerdings „intransparent“ und „fragwürdig“. Und was ist eigentlich mit restlichen Stockwerken? Eine Hamburger Initiative hätte da eine Idee – und befindet sich inzwischen sogar in Gesprächen mit der neuen Eigentümer-Gruppe.





