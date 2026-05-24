350 neue Wohnungen, zwei grüne Innenhöfe und Dachgärten: So schick zeichneten die Gewinner-Entwürfe des Schweizer Architektenbüros EMI im Sommer 2024 die Zukunft des maroden und heruntergekommenen Einkaufszentrums in Steilshoop. Doch dann wurde es lange ruhig um die Pläne – jetzt haben die Stadt und die Eigentümerin den lang erwarteten Sanierungsvertrag unterzeichnet. Der lässt allerdings so einige Dinge offen.





