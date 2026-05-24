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So sieht der Gewinnerentwurf des Schweizer Architekturbüros EMI für das neue Einkaufszentrum in Hamburg-Steilshoop aus.

So sieht der Gewinnerentwurf des Schweizer Architekturbüros EMI für das neue Einkaufszentrum in Hamburg-Steilshoop aus. Foto: EMI

  • Steilshoop

paidHamburgs schlimmstes EKZ vor Generalsanierung: Diese Fragen sind noch offen

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350 neue Wohnungen, zwei grüne Innenhöfe und Dachgärten: So schick zeichneten die Gewinner-Entwürfe des Schweizer Architektenbüros EMI im Sommer 2024 die Zukunft des maroden und heruntergekommenen Einkaufszentrums in Steilshoop. Doch dann wurde es lange ruhig um die Pläne – jetzt haben die Stadt und die Eigentümerin den lang erwarteten Sanierungsvertrag unterzeichnet. Der lässt allerdings so einige Dinge offen.


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