Retro-Hobbies sind gerade voll im Trend, allen voran das Stricken. Das Besondere: Vor allem die Gen-Z interessiert sich für die Handarbeit. Woran liegt das?

Mein Kollege Alexander Palm liebt Schallplatten, Oldtimer und seine Schreibmaschine. Meine Kollegin Pauline Reibe benutzt kein Social Media und ich verbringe meine Freizeit gerne strickend im Café. Diese altmodischen Interessen scheinen nicht ganz zu unserem jugendlichen Alter zu passen: Denn mit unseren 23 bis 33 Jahren gehören wir eher zum jüngeren Teil der Redaktion. Trotzdem liegen wir damit voll im Trend: Denn Retro-Hobbies, Vintage-Nostalgie und Social-Media-Müdigkeit sind vor allem unter der Gen-Z weitverbreitete Phänomene. Vor allem das Stricken hat seit der Corona-Pandemie einen regelrechten Boom erlebt – der bis heute anhält. Das zeigt sich auch in einem Hamburger Strick-Geschäft.

Bis unter die Decke stapelt sich die Wolle im Wollgeschäft von Naima Hakim an der Weidenallee. In allen Farben und Materialien. Hinzu kommen Anleitungen, Strickmuster und etliches Zubehör: Maschenmarkierer in Katzenform, Nadelstopper, Nadeletuis, Woll-Seife und so weiter. Kundinnen drängen sich aneinander vorbei, begutachten die Ware, zwischen ihnen wuseln mehrere Mitarbeiterinnen – sie beraten, verräumen, verkaufen. Wer sich in der Szene auskennt, weiß, dass „My local yarn store“ einer der besten Woll-Dealer der Stadt ist.

Der Hype um die Wolle, das war nicht immer so: 2010 machte Naima Hakim ihr Hobby zum Beruf und eröffnete ihren eigenen Strickladen. Damals war der Markt von ein paar Marken beherrscht, erzählt sie. Das Angebot war einseitig und die Strickmuster nicht modern. „Stricken wurde als Alt-Frauen-Hobby angesehen: ein bisschen trutschig, ein bisschen öko“, erzählt die 58-Jährige. „Mit meinem Laden wollte ich einen Gegenentwurf zu diesem Vorurteil schaffen.“

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Stricken hat während Corona einen Boom erlebt

Anfangs musste Hakim noch jeden Euro umdrehen: Stricken ist ein langsames Hobby, erklärt sie. Wer Wolle für einen Pullover kauft, der sei mit dem Projekt mindestens vier Wochen beschäftigt, bevor er Nachschub braucht.“ Aber ihr Konzept funktionierte und der Kundenstamm wuchs.

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Bei „My local yarn store“ gibt es neben Wolle auch viele andere beliebte Produkte. Wie zum Beispiel Projekttaschen, Maschenmarkierer und Strickbücher. Katharina Langenbach Bei „My local yarn store“ gibt es neben Wolle auch viele andere beliebte Produkte. Wie zum Beispiel Projekttaschen, Maschenmarkierer und Strickbücher. Katharina Langenbach

Dann kam Corona: Die Menschen waren zu Hause eingesperrt, langweilten sich und entwickelten eine neue Liebe zu alten Hobbys. Was vorher nischig und verstaubt war, wurde durch Social Media zum Trend – und auch das Stricken wurde durch die Pandemie aus der Mottenkiste und in die Social-Feeds der jungen Leute geholt. Während andere mit Existenzschwierigkeiten zu kämpfen hatten, erlebte Hakims Branche einen Boom.

„Granny-Hobbys“ vor allem bei der Gen-Z beliebt

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Und dieser Trend hält an: Das sieht man auf den sozialen Medien, auf der Straße (an den vielen Frauen, die mit einem sogenannten Sophie-Scarf bekleidet sind) – und Hakim sieht es auch an ihrer wachsenden Kundschaft.

Generell sind analoge Hobbys bei jungen Menschen gerade voll im Trend: Ob Granny-Hobby oder Vintage-Nostalgie – aktuelle Studien belegen, dass vor allem die Gen-Z sich nach einem Gegenentwurf zur schnelllebigen, krisengeplagten und durch Social Media diktierten Welt sehnt.

Stricken ist wie Yoga für das Gehirn

Aber ob sich junge Leute wirklich mit dem Stricken in ihre eigenen vier Wände und in die Sicherheit des Häuslichen zurückziehen wollen, wie zum Beispiel die Jugend-Trend-Studie suggeriert, damit wäre Hakim vorsichtig.

Für sie ist Stricken vielmehr ein soziales Hobby. „Gerade bei der Gen-Z gibt es einen großen Bedarf nach Austausch“, erzählt sie. Zwar findet der einerseits über Social Media statt, andererseits organisieren junge Leute Strick-Treffs in Cafés und sogar im Kino.

Aber sie kann verstehen, warum der Granny-Stil für viele junge Menschen so attraktiv geworden ist: „Stricken beruhigt“, sagt sie. „Man merkt, dass man geistig runterkommt.“ Das bestätigt auch die Wissenschaft. Stricken sei wie Yoga für das Gehirn, sagt Hakim. Und damit fügt es sich nahtlos in den aktuellen Zeitgeist von Achtsamkeit und Selbstfürsorge ein.