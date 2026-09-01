Hamburg
Vom Millionengrab zum Wahrzeichen – die Chronologie der Elphi
Der Weg der Elbphilharmonie zum berühmten Wahrzeichen an der Elbe war lang und teuer.
Weltstars, Welle und Weitblick: Seit fast zehn Jahren ist die Hamburger Elbphilharmonie Teil der internationalen Musikwelt und längst zum Wahrzeichen der Stadt geworden. Der Weg dahin war durchaus lang, steinig – und teuer. Eine Chronologie von der Idee bis zur Eröffnung des berühmten Konzerthauses an der Elbe.
Oktober 2001: Der Architekt Alexander Gérard tritt an den Hamburger
Senat mit der Idee heran, eine neue Konzerthalle auf dem Kaispeicher
A zu realisieren.
Juni 2003: Die Schweizer Star-Architekten Herzog & de Meuron
präsentieren den ersten Entwurf der Elbphilharmonie: eine „Gläserne Welle“ auf dem alten Kaispeicher.
Juli 2005: Die erste Machbarkeitsstudie geht von Gesamtkosten in
Höhe von 186 Millionen Euro aus. Der Anteil der öffentlichen Hand
soll bei 77 Millionen Euro liegen. Die geplante Eröffnung soll 2010 sein.
Die Elbphilharmonie wird teurer als geplant
November 2006: Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust (CDU) gibt bekannt, dass die Elbphilharmonie teurer wird als geplant. Die Kosten steigen auf 241,3 Millionen Euro, der Anteil der Stadt auf 114,3 Millionen Euro.
2. April 2007: Die Grundsteinlegung der Elbphilharmonie findet statt.
November 2008: Kultursenatorin Karin von Welck räumt ein, dass sich
die Kosten für den Steuerzahler um 209 Millionen Euro auf 323
Millionen Euro erhöhen. Neuer Eröffnungstermin ist im Mai 2012.
Mai 2010: Der von der Hamburger Bürgerschaft eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss nimmt seine Arbeit auf, um die Ursachen der Kostensteigerungen herauszufinden.
28. Mai 2010: Richtfest auf der Baustelle der Elbphilharmonie. Die
Feierlichkeiten werden von Protesten begleitet.
Stillstand auf der Baustelle
Juli 2011: Der Baukonzern kündigt erneut eine Verzögerung an. Nun
soll die Elbphilharmonie am 15. April 2014 übergeben werden.
November 2011: Stillstand auf der Baustelle: Hochtief stellt die
Arbeiten am Dach wegen Sicherheitsbedenken ein.
2. Februar 2012: Ex-Bürgermeister Ole von Beust (CDU) sagt vor dem
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aus. Er übernimmt die
politische Verantwortung, würde aber wieder so entscheiden.
14. April 2012: Der Senat legt einen Plan zum Weiterbau der
Elbphilharmonie vor. Gleichzeitig setzt die Stadt Hochtief ein
Ultimatum, das Dach bis zum 31. Mai abzusenken.
23. November 2012: Das Saaldach der Elbphilharmonie wird
erfolgreich abgesenkt, das heißt mit dem Gebäude verbunden. Der Streit darüber war einer der wesentlichen Gründe für den Baustillstand.
Hamburgs Bürgermeister will die Elphi fertigbauen
15. Dezember 2012: Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) verkündet, dass die Stadt die Elbphilharmonie mit Hochtief zu Ende bauen will. Dafür erhält der Baukonzern erneut 200 Millionen Euro, übernimmt aber auch sämtliche Risiken. Der Fertigstellungstermin fällt nun auf Oktober 2016.
Juni 2013: Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) gibt bekannt, wie viel die Elbphilharmonie insgesamt – mit Hotel und Parkhaus – die Stadt kosten wird: 789 Millionen Euro, zehnmal so viel wie geplant.
April 2014: Der Untersuchungsausschuss legt seinen Abschlussbericht vor. Danach sind eine unfertige Planung, Chaos auf der Baustelle und überforderte Politiker für das Baudesaster verantwortlich.
26. Juni 2015: Die öffentliche Plaza in 37 Metern Höhe wird der Presse vorgestellt. Kommentar von Kultursenatorin Barbara Kisseler (parteilos): „Da bleibt einem die Spucke weg.“
3. Februar 2016: Die „Weiße Haut“ des japanischen Akustikers Yasuhisa Toyota im Großen Saal ist fertig. Die innovative Wandverkleidung soll auf 2.100 Plätzen vollen Klanggenuss ermöglichen.
Die Elbphilharmonie ist fertig – mit Verspätung
11. April 2016: Generalintendant Christoph Lieben-Seutter stellt das Programm für die erste Saison in der Elbphilharmonie vor. Das „Who is Who“ der klassischen Musik will in dem Konzerthaus auftreten.
30. Juni 2016: Der große Konzertsaal mit 2.100 Plätzen wird vom Bauunternehmen Hochtief an die Stadt übergeben. Neben Restarbeiten stehen nun die Abnahme des Saals und der technische Probebetrieb an.
September 2016: Die erste Geheimprobe des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Thomas Hengelbrock erfolgt. Sein Kommentar: „Prima, Herr Toyota. Den nehmen wir!“
31. Oktober 2016: Der Baukonzern Hochtief übergibt intern das fertige Gebäude an die Stadt Hamburg. Auf der gläsernen Fassade erscheint durch erleuchtete Fenster das Wort „FERTIG“.
4. November 2016: Der Festakt zur Übergabe des Gebäudes steht an. Die Plaza, das Hotel und die Gastronomie werden für die Besucher geöffnet.
Uraufführung und ein neues Hamburger Wahrzeichen
1. Januar 2017: Die Performance „Figure Humaine“ von Sasha Waltz & Guests wird in den Foyers der Elbphilharmonie uraufgeführt.
11. Januar 2017: Eröffnung der Elbphilharmonie mit einem Festakt und einem Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Thomas Hengelbrock. Erwartet werden auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel.
September 2026: Bislang haben 27 Millionen Menschen die Plaza, die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe, seit Ende 2016 besucht. Sie liegt genau zwischen der Ziegel- und der Glasfassade des imposanten Konzerthauses mit dem wellenförmigen Dach. 7 Millionen Gäste haben die Konzerte in der „Elphi“ besucht. (dpa)
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