Hamburg

Vom Millionengrab zum Wahrzeichen – die Chronologie der Elphi

Die Geschichte der Elbphilharmonie ist voller Höhen und Tiefen. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Thomas Lammeyer

Der Weg der Elbphilharmonie zum berühmten Wahrzeichen an der Elbe war lang und teuer.