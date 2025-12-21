Vor 70 Jahren, am 20. Dezember 1955, unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland ihr erstes Anwerbeabkommen – mit Italien. Es folgten ähnliche Verträge mit Spanien, Griechenland, der Türkei, Portugal und Jugoslawien. Millionen Menschen kamen, um zu arbeiten, viele blieben. Vincenzo Andronaco (74) ist einer von ihnen – und mit seiner Kette von italienischen Lebensmittelmärkten einer der erfolgreichsten.







