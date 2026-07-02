Zum Sommerferienstart befindet sich der Flufhafen Hamburg auf dem Höhepunkt der Reisesaison – und gibt Tipps für einen reibungslosen Ablauf.

Der Flughafen Hamburg rechnet zum Ferienauftakt täglich mit bis zu 55.000 an- und abreisenden Fluggästen. Ab nächsten Freitag (10. Juli) werden 370 Starts und Landungen erwartet.

Die Nachfrage der erwarteten zwei Millionen Fluggäste entspricht dem hohen Niveau des Vorjahres, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Sommerferien markieren traditionell den Höhepunkt der Reisesaison“, sagt Philipp Wolf, Pressesprecher am Hamburg Airport.

Mallorca bleibe mit bis zu 71 wöchentlichen Flügen das beliebteste Reiseziel, gefolgt von Antalya mit rund 45 Flügen, so Wolf. Am Flughafen soll die automatische Grenzkontrolle „Easypass“ das Reisen für EU-Staatsangehörige vereinfachen. Zum Ferienauftakt am 9. Juli spielt das Künstlernetzwerk barner16 Live-Musik, außerdem sind Begegnungen mit dem HSV-Maskottchen Dino Hermann geplant.

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Tipps für einen entspannten Start in den Urlaub

Für einen entspannten Reisetag hat der Flughafen Hamburg die wichtigsten Tipps und Service-Angebote zusammengestellt:

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Die Passagiere sollte mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein und Serviceangebote wie den Vorabend-Check-in, die Slot & FlyZeitfensterreservierung für die Sicherheitskontrolle und die Self-Bag-Drop-Automaten nutzen.

Parkplatzbuchung auch online möglich

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„Wer zusätzlich sein Handgepäck auf ein Minimum reduziert, hilft dabei, dass es für alle an der Sicherheitskontrolle schneller geht“, so Philipp Wolf. Die Terminals öffnen noch bis Ende Oktober bereits ab 3.15 Uhr. Ab 3.30 Uhr sind Sicherheitskontrolle und Slot & Fly-Lane für Fluggäste geöffnet.

Wer mit dem Auto anreist, sollte seinen Parkplatz bereits vorab online buchen. Zu allen weiteren Fragen kann man sich auf der Seite des Flughafens Hamburg jederzeit informieren. (kla)



