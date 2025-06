Faik Mahmud (33) floh vor dem Bürgerkrieg in Syrien nach Deutschland – jetzt ist er Friseurmeister und Mitinhaber eines Salons in Bramfeld. Auf der Meisterfeier der Handwerkskammer im Michel hielt er in dieser Woche eine bewegende Abschlussrede. Die MOPO hat Mahmud getroffen und mit ihm über seinen Neustart in Deutschland gesprochen, warum er sich für den Friseurberuf entschieden hat und welche Hürden er dabei überwinden musste.