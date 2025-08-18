mopo plus logo
Am 22. August geht das erfolgreiche „Quiz im Exil” von Tim Drewes (links) und Dominik Rasche (rechts) in die nächste Runde.

Am 22. August geht das erfolgreiche „Quiz im Exil" von Tim Drewes (links) und Dominik Rasche (rechts) in die nächste Runde.

  • St. Pauli

paidVom Corona-Quiz zur dicken Party: die Erfolgsstory zweier Hamburger Jungs

Vom Bildschirm auf die große Bühne: Während der Corona-Pandemie entwickelten die beiden Hamburger Tim Drewes (30) und Dominik Rasche (30) ihr Format „Quiz im Exil“. Die Idee: Mit Online-Rätselrunden im Freundeskreis die Lockdown-Langeweile vertreiben. Fünf Jahre später quizzen die beiden immer noch – jetzt in gut gefüllten Eventlocations. Am 22. August geht es in die nächste Runde.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Kommentare öffnen arrow right in circle
 
