Vom Bildschirm auf die große Bühne: Während der Corona-Pandemie entwickelten die beiden Hamburger Tim Drewes (30) und Dominik Rasche (30) ihr Format „Quiz im Exil“. Die Idee: Mit Online-Rätselrunden im Freundeskreis die Lockdown-Langeweile vertreiben. Fünf Jahre später quizzen die beiden immer noch – jetzt in gut gefüllten Eventlocations. Am 22. August geht es in die nächste Runde.