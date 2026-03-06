Deutschlands Tennis boomt, doch die Plätze werden knapp. Vielerorts herrscht bereits Aufnahmestopp in den Vereinen. Ein absoluter Weltstar warnt bereits vor den negativen Folgen und fürchtet eine Verdrängung durch neue Sportarten. So schätzen die Tennisverbände aus Schleswig-Holstein und Hamburg die Entwicklung ein.

24 Grand-Slam-Titel und über 428 Wochen als Weltranglistenerster: Novak Djokovic ist ohne Zweifel der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Mit 38 Jahren befindet sich der Serbe mittlerweile auf der Zielgeraden seiner aktiven Karriere. Um seine persönliche Zukunft wird sich der hochdekorierte Tennisstar keine Sorgen machen müssen, sehr wohl aber um die Entwicklung seiner Sportart.

„Auf Vereinsebene ist Tennis vom Aussterben bedroht“, formulierte Djokovic kürzlich seine Ängste rund um die globale Entwicklung des Tennissports. „Wenn wir nicht etwas dagegen tun, global oder kollektiv, werden sie alle Tennisclubs in Padel und Pickleball umwandeln, weil es einfach wirtschaftlicher ist.“