Volle Tonnen, alte Tannenbäume: So holt die Müllabfuhr jetzt nach

Vielen Hamburgern ist es aufgefallen: In den vergangenen Tagen blieb mancherorts Müll liegen. Grund: Beim Extrem-Wetter kam die Müllabfuhr vor allem in kleinen Nebenstraßen nicht immer durch. Was Betroffene jetzt wissen müssen.

Volle Tonnen, vertrocknete Tannenbäume: Schnee und Eis machten auch der Müllabfuhr den Alltag schwer – und sorgten zum Beispiel in Niendorf oder am Osdorfer Born für liegengebliebenen Müll. Das Problem sei allerdings nicht auf bestimmte Stadtteile beschränkt, sondern tauche schlicht bei engen Straßen auf, sagt der Sprecher der Stadtreinigung, Johann Gerner-Beuerle, der MOPO.

Müllabfuhr: Deshalb ist es in Hamburgs Nebenstraßen schwierig

„Bei der extremen Wettersituation der vergangenen Tage müssen unsere Fahrer vor Ort entscheiden, ob eine Straße sicher befahren werden kann“, erklärt er. „Und in engen Nebenstraßen war das oft nicht gegeben.“

Das Problem: In vielen kleinen Straßen könne der Winterdienst nicht einfach räumen. Sonst würden parkende Autos und Auffahrten durch Schneeberge zugeschoben. Man habe zwar testweise versucht, auch Nebenstraßen zu streuen – ohne den gewünschten Erfolg.

Dazu komme: Das Team Orange müsse überhaupt an die Tonnen herankommen. Teilweise waren die Gehwege vor den Grundstücken nicht geräumt – oder es gab nur einen so schmalen Pfad, dass größere Behälter nicht bewegt werden konnten. In einigen Fällen hätten Anwohner außerdem Schnee auf die Fahrbahn geschoben und sie damit noch weiter verengt. Wenn dann noch Autos in der Straße standen, wurde es für Müllwagen zu eng, so der Sprecher.

Hamburg: So holt die Stadtreinigung auf

Die gute Nachricht: Durch das Tauwetter der nächsten Tage rechnet die Stadtreinigung mit einer deutlichen Entspannung. Es werde versucht, zusätzliche Kräfte zu mobilisieren. Ausgefallene Leerungen sollen nachgeholt werden – deshalb nimmt die Müllabfuhr bei der nächsten Leerung auch den Abfall mit, der nicht mehr in die Tonne passt. Die Bitte: ordentlich verpackt danebenstellen.

Und die Tannenbäume? Auch die blieben teilweise liegen – auch, weil sie unter Schnee schlicht übersehen wurden. Sie sollen beim zweiten Abholtermin in den Stadtteilen mitgenommen werden. „Sollte es dann noch etwas geben, was nachzuarbeiten ist, werden wir entsprechend reagieren.“