Vollbrand in der Küche: Nachbar rettet 93-Jährigen aus brennender Küche

Alarm in Hamburg-Rotherbaum: Am Dienstagabend ist in einem fünfstöckigen Haus an der Straße Durchschnitt ein Feuer ausgebrochen. Ein 93-Jähriger wurde von seinem Nachbarn gerettet.

Das Feuer war gegen 19.50 Uhr im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, nachdem in der Wohnung des Seniors eine Pfanne in Brand geraten war.

Feuer in Rotherbaum: Mutiger Mann rettet 93-jährigen Nachbarn aus seiner Wohnung

Sein Nachbar hörte den Rauchwarnmelder, dachte aber zunächst an einen Fehlalarm. Als das Signal nach rund fünf Minuten nicht aufhörte, überkam den Mann ein ungutes Gefühl und er trat ins Treppenhaus, um nachzusehen. Dort stellte er eine Verrauchung fest.

Aus Sorge um seinen 93-jährigen Nachbarn trat der Hausbewohner beherzt die Wohnungstür des Seniors ein und fand den alten Mann in der völlig verrauchten Küche, noch mit der brennenden Pfanne in der Hand. Die Hängeschränke und weitere Küchenteile standen bereits in Vollbrand.

Obwohl der Senior sich wehrte, weil er sein Hab und Gut nicht zurücklassen wollte, zog der Nachbar ihn aus der Wohnung und brachte ihn ins Freie. Dort wurde der 93-Jährige von der Feuerwehr übernommen und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der couragierte Nachbar blieb vor Ort und blieb nach ersten Informationen unverletzt. (mp)