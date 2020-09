Volksfest geht zu Ende: So lief der Hamburger Sommerdom

St. Pauli -

Der Sommerdom verabschiedet sich mit strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen. Bis 23 Uhr drehen sich auf dem Heiligengeistfeld noch die Fahrgeschäfte, dann schließen die Tore bis zum Winterdom im November.

Insgesamt tummelten sich 2,5 Millionen Besucher an 31 Veranstaltungstagen auf dem Heiligengeistfeld. Ganz im Zeichen des Sommers genossen sie das Urlaubsflair am Waikiki Beach, ließen sich exotische Cocktails oder ein kühles Bier schmecken.

„Mit den 2,5 Millionen Besuchern schließt der Sommerdom an den Erfolg der vergangenen Veranstaltungen an. Aufgrund der Ferien haben nicht nur die Hamburger und die Bewohner der Metropolregion zu diesem tollen Ergebnis beigetragen“, sagt Franziska Hamann von der für den Dom zuständigen Wirtschaftsbehörde.

Viele Urlauber besuchten den Hamburger Dom

Nicht nur die Hamburger genossen das Urlaubsfeeling auf dem Heiligengeistfeld, auch zahlreiche Touristen und Übernachtungsgäste aus dem In- und Ausland zog es auf den Sommerdom.

Im Rahmen von „Hamburg Pride“ am 1. August zog eine bunte Parade für mehr Akzeptanz und Vielfalt über die Dom-Meile. Noch nie war sie so gut besucht wie in diesem Jahr, hieß es aus der Wirtschaftsbehörde.

Der Hamburger Dom ist oft Schauplatz fürs Fernsehen

Das größte Volksfest im Norden war schon häufiger Schauplatz für diverse Fernsehproduktionen. Auch in diesem Jahr nutzten Filmemacher den Dom als Filmkulisse. So war zum Beispiel das Team der Krimireihe „Helen Dorn“ auf dem Rummel zu Gast.

Zum Glück gab es die die großen Kriminalfälle auf dem Sommerdom nur im Fernsehen, die Bilanz der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes sieht gut aus, es gab keine nennenswerte Zwischenfälle.

Wer es nicht mehr zum letzten Sommerdom-Tag schafft, kann sich auf die Wiederkehr der Sause freuen. Ab dem 8. November zieht wieder der Duft von Waffeln und gebrannten Mandeln über das Heiligengeistfeld, dann beginnt der Winterdom.