Die Vogelgrippe breitet sich in Deutschland weiter aus – besonders der Norden ist stark betroffen. Schon bei einem einzigen infizierten Tier wird der gesamte Bestand gekeult. Mehr als eine halbe Million Gänse, Enten, Hühner und Puten mussten bereits getötet werden. Warum trifft es ausgerechnet den Norden so stark? Steigen die Preise für Geflügelfleisch? Und wie sollte man reagieren, wenn man einen toten Vogel findet? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.





