Toastbrot und Sahne: Diese Kombination hat bei Social Media einen wahren Hype ausgelöst. Nun kommt das virale „Cream Sandwich“ aus Japan nach Hamburg.

Ein knusprig frittiertes Milchbrot (Shokupan), gefüllt mit einer großen Menge süßer Sahnecreme: Das „Cream Sandwich“ aus Japan macht Food-Fans weltweit verrückt. Zwei Hamburgerinnen holen den Trend jetzt in die Hansestadt – auch in herzhaften Varianten. Die MOPO hat mit ihnen gesprochen: wann es wo losgeht, was die Gäste erwartet.

Monatelang haben sie am Rezept gefeilt: Zwei Gastronominnen aus Hamburg verkaufen ab dem 17. Juni das virale „Cream Sandwich“ im „Café Mirel“ im Lehmweg 35 (Hoheluft-Ost) – in ihrem Pop-Up „170 Grad“. Die beiden wollen ihren Namen nicht öffentlich verraten: „Das Produkt soll im Vordergrund stehen“. So funktioniere das mit Social-Media-Trends – es zähle das Ergebnis.





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Die Stückzahl ist auf 170 pro Tag limitiert. „170 Grad“

Das virale „Cream Sandwich“ aus Japan gibt es bald in Hamburg

Und das sieht so aus: Dinkeltoast-Scheiben werden in reinem Butterschmalz goldbraun frittiert – bei genau 170 Grad. Deshalb heißt auch das Pop-Up so. Das Brot wird aufgeschnitten und mit einer süßen Creme gefüllt. „Sie besteht zu einem Drittel aus Sahne, dazu kommen andere Milchprodukte. Sie hat eine luftige Konsistenz.“ Das genaue Rezept sei geheim.

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Die Sandwiches gibt es mit verschiedenen Toppings. „170 Grad“

„Cream Sandwich“: Pop-Up in Hamburg verkauft süße und deftige Varianten

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Oben drauf kommen Toppings nach Wahl wie Lotus-Keks, Oreo, Erdbeer- oder Schokosoße. Außerdem gibt es eine Variante mit flambierter Crème Brûlée on top. Und es soll auch deftige Sandwiches ohne Sahnecreme geben: mit Rinderfiletstreifen und Trüffelmayo oder mit Eiersalat und knusprigem Bacon. Ab 4,90 Euro gibt es hier die Sandwiches.





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Das „170 Grad“ gibt es erst mal nur bis zum 5. Juli. Und die Stückzahl der Sandwiches sei auf genau 170 pro Tag limitiert. Auch das gehört wohl zum Trend: Künstliche Knappheit steigert die Nachfrage.