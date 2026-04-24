Vintage, Trödel, Schnäppchen: Hamburgs Top-Flohmärkte im Mai

Mit den ersten richtig warmen Sommerwochenenden zieht es die Stadt wieder auf die Flohmärkte – und die Auswahl ist jetzt so groß wie selten. Zwischen Hafengeburtstag, Stadtfesten und Nachbarschaftsmärkten reicht das Spektrum vom riesigen Event-Flohmarkt bis zum entspannten Stöbern im Viertel. Wer im Mai 2026 auf Schnäppchenjagd gehen will, hat in Hamburg beste Chancen.

Flohmarkt Hafengeburtstag – Trödel im Ausnahmezustand

Der Auftakt in den Flohmarkt-Mai fällt direkt mit einem der größten Events der Stadt zusammen: dem Hafengeburtstag. Rund um die Fischauktionshalle und entlang der Michelwiese ziehen sich hunderte Stände mit Kleidung, Vintage-Stücken und Trödel durch das Hafengebiet. Zwischen Schiffshörnern, Elbblick und dichtem Gedränge wird hier gefeilscht, gebummelt und entdeckt. Klassisches, ruhiges Stöbern tritt dabei eher in den Hintergrund – stattdessen lebt der Markt vom Zufall und der besonderen Mischung aus Großevent und Flohmarkt. Genau das macht den Reiz aus.

Der traditionelle Flohmarkt auf dem Fischmarkt. Florian Quandt Der traditionelle Flohmarkt auf dem Fischmarkt.

Wann: 8.5. & 9.5., 10–20 Uhr; 10.5., 13–20 Uhr

Wo: Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg (Fischauktionshalle, St. Pauli) & Michelwiese, Neustadt

Flohmarkt 73 – drinnen, kreativ, Szene

Am 16. Mai lohnt sich ein Abstecher ins Haus 73 in der Schanze. Der „Flohmarkt 73“ ist kein klassischer Außenmarkt, sondern verteilt sich über mehrere Räume – vom Saal bis zum Erdgeschoss. Neben typischem Trödel stehen hier auch Stände von Kunst- und Kreativschaffenden, dazu kommen Getränke und Snacks. Der Markt wirkt dadurch etwas kuratierter und szeniger als viele andere Termine im Monat.

Wann: 16.5., 10–17 Uhr

Wo: Schulterblatt 73, 20357 Hamburg (Schanze)

Alsterfloh – klassisch und vergleichsweise ruhig

Nach dem Großevent wird es eine Woche später deutlich entspannter: Beim Alsterfloh in Alsterdorf steht wieder der klassische Flohmarkt im Mittelpunkt. Ohne Bühne oder Rahmenprogramm geht es hier vor allem ums Stöbern. Die Mischung aus Kleidung, Haushaltswaren und kleineren Fundstücken ist typisch, die Lage rund um die Alster sorgt zusätzlich für eine ruhige, fast schon entschleunigte Atmosphäre. Wer gezielt schauen möchte und keine Lust auf Gedränge hat, ist hier gut aufgehoben.

Wann: 17.5., 9–15 Uhr

Wo: Alsterdorfer Markt 4, 22297 Hamburg (Alsterdorf)

Stadtfest St. Georg – Flohmarkt mitten im Trubel

Am dritten Maiwochenende zieht es dann wieder zurück ins dichte Stadtleben: Beim Stadtfest in St. Georg wird der Flohmarkt Teil eines großen Straßenfests. Zwischen Langer Reihe, Baumeisterstraße und Hansaplatz entstehen lange Reihen von Ständen mit Kleidung, Trödel und Alltagsgegenständen. Der Markt ist eng mit dem Fest verzahnt – entsprechend bunt, laut und belebt geht es zu.

Wann: 23.5. & 24.5., jeweils 12–20 Uhr

Wo: Baumeisterstraße & Hansaplatz, 20099 Hamburg (St. Georg)

Großneumarkt – Klassiker mit Geschichte

Ebenfalls am 24. Mai, aber mit deutlich anderer Ausrichtung, läuft der Flohmarkt am Großneumarkt. Er gehört zu den traditionsreichsten Märkten Hamburgs und zieht seit den 1970er Jahren Besucher an. Unter dem Motto „Schöner trödeln“ steht hier eher eine ausgewählte Mischung im Fokus: Antiquitäten, Bücher, Kleidung und einzelne besondere Fundstücke. Die zentrale Lage lädt außerdem dazu ein, den Flohmarktbesuch mit einem Cafébesuch zu verbinden.

Wann: 24.5., 9–16 Uhr

Wo: Großneumarkt, 20459 Hamburg (Neustadt)

Neue Große Bergstraße – großflächig und belebt

Am 25. Mai wird es in Altona wieder deutlich voller: Die Neue Große Bergstraße verwandelt sich in einen Flohmarkt mit rund 150 Ständen. Zwischen Bahnhof Altona und Einkaufsmeile wird hier gestöbert, gefeilscht und gegessen. Das Angebot reicht von Vintage-Mode über Möbel bis zu Kuriositäten, dazu kommt ein breites Streetfood-Angebot. Der Markt hat damit klaren Straßenfest-Charakter.

Wann: 24.5., 10–17 Uhr

Wo: Neue Große Bergstraße, 22767 Hamburg (Altona-Altstadt, zwischen IKEA und Bahnhof Altona)

Spielbudenplatz – Flohmarkt mit Kiez-Charakter

Zum Monatsende zeigt St. Pauli, wie Flohmarkt im Viertel funktioniert: Auf dem Spielbudenplatz bauen vor allem Anwohner ihre Stände auf. Zwischen Kiez-Atmosphäre und Flohmarkt entsteht eine Mischung aus Dorfcharakter und Großstadtkulisse. Verkauft wird, was Keller und Schränke hergeben – genau das sorgt für die besondere Mischung.

Wann: 30.5., 10–16 Uhr

Wo: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg (St. Pauli)

Eppendorfer Landstraßenfest – Flohmarkt mit 200 Ständen

Parallel dazu geht es in Eppendorf groß, aber deutlich entspannter zu. Beim Landstraßenfest säumen rund 200 Flohmarktstände die Straße, dazu kommen Live-Musik, Gastronomie und ein umfangreiches Rahmenprogramm. Verkauft wird überwiegend von Privatpersonen aus dem Viertel, entsprechend lokal und vielfältig ist das Angebot. Der Flohmarkt ist hier fest in das Stadtteilleben eingebettet.

Wann: 30.5. & 31.5., 10–18 Uhr

Wo: Eppendorfer Landstraße, 20249 Hamburg (Eppendorf, rund um Eppendorfer Marktplatz)

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Else-Rauch-Platz – nachbarschaftlich und sozial geprägt

Ebenfalls am 31. Mai findet in Eimsbüttel der Flohmarkt auf dem Else-Rauch-Platz statt. Hier verkaufen ausschließlich Anwohner aus der Umgebung – ein Konzept, das bewusst niedrigschwellig gehalten ist. Dadurch entsteht eine besonders familiäre Atmosphäre mit einer bunten Mischung aus Kleidung, Büchern, Spielzeug und Alltagsgegenständen. Gleichzeitig arbeiten die Veranstalter eng mit lokalen Initiativen zusammen, was dem Markt einen zusätzlichen sozialen Charakter gibt.

Der „XXL Flohmarkt“ auf dem Else-Rauch-Platz 2020. (Archivbild) picture alliance/dpa/Georg Wendt Der „XXL Flohmarkt“ auf dem Else-Rauch-Platz 2020. (Archivbild)

Wann: 31.05., 10–16 Uhr

Wo: Else-Rauch-Platz, 20255 Hamburg (Eimsbüttel)