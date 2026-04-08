Vintage, Trödel, Schnäppchen: Hamburgs Top-Flohmärkte im April

Der Frühling bringt Bewegung in Hamburgs Flohmarkt-Szene: Mit den ersten warmen Tagen füllen sich Plätze, Höfe und Parkdecks wieder mit Trödel, Vintage-Schätzen und Secondhand-Funden. Zwischen Retro-Möbeln, alten Schallplatten und gut erhaltener Kleidung wird im April in der ganzen Stadt gefeilscht und gestöbert. Dabei reicht die Bandbreite von großen, etablierten Märkten mit hunderten Ständen bis hin zu kleineren, fast versteckten Nachbarschaftsflohmärkten mit besonderem Charme. Wir haben die wichtigsten Flohmärkte im April 2026 zusammengestellt, bei denen sich besonders gute Funde machen lassen.

Regelmäßige Flohmärkte (immer wieder im April)

Flohschanze – der Szene-Klassiker

Die Flohschanze gehört zu den bekanntesten Flohmärkten Hamburgs – und genau das spiegelt sich vor Ort wider: dicht gedrängt, lebendig und mit klarer Secondhand-Ausrichtung. Rund um die alte Rinderschlachthalle reihen sich Stände mit Kleidung, Möbeln, Schallplatten und allerlei Fundstücken aneinander. Neuware ist hier tabu, der Fokus liegt konsequent auf Gebrauchtem. Wer gezielt nach besonderen Teilen sucht, sollte früh da sein – vieles wechselt schon am Vormittag den Besitzer.

Die Flohschanze am Neuen Kamp gilt als Szeneklassiker. picture alliance / Joko | Joko Die Flohschanze am Neuen Kamp gilt als Szeneklassiker.

Wann: jeden Samstag, 8–16 Uhr

Wo: Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg (St. Pauli)

Flohdom (Bahrenfeld & Horn) – maximal groß, maximale Auswahl

Der Flohdom ist Hamburgs größter Dauer-Flohmarkt – mit zwei Standorten und entsprechend großer Auswahl. Hunderte Stände bieten eine Mischung aus klassischem Trödel und Neuware. Statt kuratierter Vintage-Auswahl dominiert hier die Masse: Kleidung, Haushaltsgegenstände, Technik und Kurioses liegen oft dicht nebeneinander. Wer Geduld mitbringt und sich durch die Reihen arbeitet, kann hier echte Schnäppchen machen – besonders in den frühen Stunden ist das Angebot am größten.

Wann:

– Bahrenfeld: mittwochs & samstags, 7–15 Uhr

– Horn: samstags, 6–15 Uhr

Wo:

– Luruper Chaussee 30, 22761 Hamburg (Bahrenfeld)

– Rennbahnstraße 96, 22111 Hamburg (Horn)

Nachtflohmarkt Rindermarkthalle – Feierabend statt Frühaufstehen

Dieser Flohmarkt setzt bewusst auf den Abend: Zwischen 18 und 22 Uhr verwandelt sich der Vorplatz der Rindermarkthalle in eine Mischung aus Trödelmarkt und Feierabend-Treff. Neben Kleidung und klassischen Fundstücken gibt es auch Snacks und Getränke. Gerade im Frühling entsteht so eine entspannte Atmosphäre, bei der weniger die gezielte Schnäppchenjagd im Vordergrund steht, sondern das Stöbern in lockerer Umgebung.

Wann: jeden Mittwoch & Donnerstag, 18–22 Uhr (ab April)

Wo: Neuer Kamp 31, 20357 Hamburg (St. Pauli)

Nachbarschaftsflohmarkt HausDrei – privat, lokal, unkompliziert

Im Hof des HausDrei verkaufen ausschließlich Privatpersonen – genau das prägt den Charakter dieses Flohmarkts. Statt professioneller Händler gibt es hier Kleidung, Bücher und Haushaltsgegenstände direkt aus Keller, Dachboden oder Kleiderschrank. Die Preise sind entsprechend moderat, die Atmosphäre entspannt und nachbarschaftlich. Wer selbst verkaufen möchte, kann unkompliziert einen Stand anmelden.

Wann: jeden 2. Sonntag im Monat, 10–16 Uhr

Wo: Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg (Altona-Altstadt)

Goldbekhaus Flohmarkt – klein, übersichtlich, etabliert

Der Hof-Flohmarkt am Goldbekhaus ist für viele Hamburger ein fester Termin. Das Angebot konzentriert sich vor allem auf Kleidung und Alltagsgegenstände, die Atmosphäre bleibt überschaubar und familiär. Anders als bei den großen Märkten geht es hier weniger hektisch zu – ideal für einen ruhigen Vormittag mit gezieltem Blick auf einzelne Stände. Besucher zahlen eine Eintrittsgebühr von einem Euro.

Wann: 11.04. & 25.04., jeweils 11–16 Uhr

Wo: Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg (Winterhude)

Nachtflohmarkt Gleishalle – Markt trifft Event

In der Gleishalle verschiebt sich der Fokus stärker Richtung Event: Rund 80 Stände werden von Streetfood-Angeboten, Musik und Barbetrieb begleitet. Der Flohmarkt ist damit weniger klassischer Trödelmarkt als Abendveranstaltung, bei der das Stöbern Teil des Gesamtprogramms ist. Entsprechend zieht der Termin auch ein breiteres Publikum an.

Wann: 17.04. & 18.04., 17–22 Uhr

Wo: Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg (HafenCity)

Diese Flohmärkte gibt es im April nur einmal

Großneumarkt Flohmarkt – Klassiker mit Geschichte

Der Flohmarkt am Großneumarkt gehört zu den traditionsreichsten der Stadt und existiert seit den 1970er Jahren. Entsprechend eingespielt ist die Mischung: Kleidung, Antiquitäten und ausgewählte Einzelstücke. Im Vergleich zu den großen Märkten wirkt das Angebot deutlich kuratierter, die Atmosphäre ruhiger. Wer gezielt nach besonderen Fundstücken sucht, ist hier richtig.

Wann: 12.04., 9–16 Uhr

Wo: Großneumarkt / b. den Mühren, 20457 Hamburg (Neustadt)

Oldtimer-Tankstelle Brandshof – Fokus auf 50er bis 70er

Dieser Flohmarkt hebt sich klar vom klassischen Trödel ab: Im Mittelpunkt stehen Autoteile, Haushaltsgegenstände und Design aus den 50er bis 70er Jahren. Die historische Oldtimer-Tankstelle bildet dafür die passende Kulisse. Das Angebot ist deutlich spezialisierter als auf anderen Märkten – wer sich für ältere Technik, Einrichtung oder automobilen Kontext interessiert, findet hier gezielter passende Stücke.

Autofans treffen sich mit ihren Fahrzeugen an der 1953 gebauten und heute unter Denkmalschutz stehenden Tankstelle am Billhorner Röhrendamm im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort. picture alliance/dpa/Markus Scholz Autofans treffen sich mit ihren Fahrzeugen an der 1953 gebauten und heute unter Denkmalschutz stehenden Tankstelle am Billhorner Röhrendamm im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort.

Wann: 12.04., 9–16 Uhr

Wo: Billhorner Röhrendamm / Brandshof, 20539 Hamburg (Rothenburgsort)

Michelwiese Flohmarkt – zwischen Michel und Elbe

Der Flohmarkt an der Michelwiese verbindet Stöbern mit Lage: Entlang eines von Platanen gesäumten Weges zieht sich der Markt bis in Richtung Landungsbrücken. Die Kombination aus zentraler Lage und Blick Richtung Hafen sorgt für eine besondere Atmosphäre. Kleidung, Haushaltsgegenstände und Trödel bilden das Kernangebot.

Wann: 19.04., 9–16 Uhr

Wo: Neustädter Neuer Weg, 20459 Hamburg (Neustadt)

Flohmarkt Neue Große Bergstraße – groß und vielfältig

Zwischen Ikea und Bahnhof Altona entsteht an diesem Tag ein großflächiger Flohmarkt mit rund 150 Ständen. Neben klassischen Fundstücken gibt es auch ein breites Angebot an internationaler Küche. Der Markt hat damit stellenweise eher den Charakter eines Straßenfests – entsprechend hoch ist die Besucherfrequenz.

Wann: 19.04., 10–17 Uhr

Wo: Neue Große Bergstraße, 22767 Hamburg (Altona-Altstadt)

Langschläfer Flohmarkt HafenCity – später Start, ruhiger Ablauf

Der Langschläfer-Flohmarkt beginnt bewusst später als viele andere Märkte und richtet sich an alle, die den Tag entspannter angehen wollen. Erst ab 11 Uhr öffnen die Stände entlang des Überseeboulevards. Das Angebot reicht von Kleidung bis zu kleineren Alltagsgegenständen, die Atmosphäre bleibt vergleichsweise ruhig.

Wann: 25.04., 11–16 Uhr

Wo: Überseeboulevard, 20457 Hamburg (HafenCity)

Welcher Flohmarkt passt zu wem?

Am Ende kommt es ein bisschen darauf an, worauf man Lust hat: Wer einfach viel Auswahl will, ist beim Flohdom oder auf der Flohschanze richtig. Wer gezielter nach besonderen Stücken sucht, wird eher auf kleineren Märkten wie am Großneumarkt oder am Brandshof fündig. Für die Atmosphäre lohnen sich vor allem die Michelwiese oder die Nachtflohmärkte, während die Flohmärkte am Goldbekhaus und HausDrei eher ruhig und überschaubar bleiben.

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Praktisch: Rund um das Wochenende am 19. April ist besonders viel los, da lassen sich gleich mehrere Märkte miteinander verbinden. Denn: Es geht weniger um den einen großen Schnapper, sondern darum, sich treiben zu lassen – und dabei vielleicht genau das zu finden, womit man gar nicht gerechnet hat.