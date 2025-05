Es war einmal ein Malermeister in Lokstedt, der wollte eigentlich Künstler sein und hatte auch Talent. In Bayern sah er liebevoll verzierte Fassaden, nach dem Krieg begann er, sein Haus an der Niendorfer Straße 77 zu verschönern. Bis zu seinem Tod 1998 werkelte der damals 88-Jährige und schuf eine „Villa Kunterbunt“.