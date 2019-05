Vierfach-Mutter in Hamburg erstochen: Warum geht es vor Gericht nicht um Mord?

Ein schwarzes Transparent liegt auf den Stufen vor dem Strafjustizgebäude am Sievekingsplatz. „Keine mehr“, steht darauf. Daneben eine Kerze und ein Foto von Juliet H. (†42). Die vierfache Mutter war im Dezember in ihrer Wohnung in Altona-Nord von ihrem Ex erstochen worden. Heute beginnt der Prozess gegen Marc H.

Er wartete im Treppenhaus, bis die Kinder des Opfers die Wohnung verlassen hatten, dann suchte er seine Ex-Frau auf, ein Messer in der Tasche. Vor dem Landgericht hat der Totschlagsprozess gegen Marc-Michael H. (50) begonnen.



Er stach völlig entfesselt auf seine Ex ein

Marc H. ist dringend tatverdächtig. HFR Foto:

Der Angeklagte ist ein großer Mann mit Bauchansatz und Karohemd, die kurzen Haare sind ergraut, er trägt eine randlose Brille. Laut Anklage wollte der Callcenter-Mitarbeiter am frühen Morgen des 5. Dezember 2018 ein iPad aus der Wohnung holen, das er einem seiner Söhne geliehen hatte. Dabei sei es zum Streit mit seiner Ex-Frau Juliet H. gekommen, über ihren neuen Freund.

Er sei kein richtiger Mann soll die Frau ihren Ex beschimpft haben, so behauptet er es. Daraufhin habe er sie zunächst geschlagen, dabei sei ihm das Messer aus der Tasche gefallen und er habe auf die vierfache Mutter eingestochen, offenbar völlig entfesselt.



50 Stiche und Schnitte in Gesicht, Hals, Oberkörper zählte die Gerichtsmedizin später an dem Leichnam. Länge der Klinge: zehn Zentimeter.

Der Angeklagte und seine Anwältin Anke Marten-Enke sitzen vor Prozessbeginn im Gerichtssaal im Strafjustizgebäude. dpa Foto:

Die 42-Jährige verblutete in ihrem Schlafzimmer. Schrecklich: Gefunden wurde die blutüberströmte Tote von ihrem damals elfjährigen Sohn. Er sowie seine drei Geschwister im Alter von 7, 14 und 18 wurden durch die Tat zu Halbwaisen.

Juristisch gilt die Bluttat als Totschlag

Die Polizei hatte den Ehemann noch am Abend an seiner Wohnung im Stadtteil Dulsberg festgenommen. Er hatte seine Frau schon zuvor mehrmals misshandelt – unter anderem mit einem Elektroschocker. Weil Juliet H. sich deshalb in ein Frauenhaus geflüchtet hatte, hatten die „Autonomen Hamburger Frauenhäuser“ kritisiert, dass Marc H. der Umgang mit seiner Familie nicht verboten worden war.

„Keine mehr“: Mahnwache vor dem Strafjustizgebäude für die getötete Juliet H. Stephanie Lamprecht Foto:

Juristisch gilt die Bluttat als Totschlag. Schwer verständlich und auch unter Juristen umstritten: Die Gewalt, die Marc-Michael H. seiner Frau bereits früher angetan hat, bewahrt ihn nun vor einer Mordanklage. Begründung: Weil sie von ihm schon früher misshandelt worden ist, galt Guiletta H. nicht mehr als „arglos“. Damit fällt das Mordmerkmal der Heimtücke weg.



Auf den Stufen vor dem Strafjustizgebäude haben Aktivistinnen ein Transparent von Frauenhäusern ausgebreitet. Neben dem Porträt der getöteten Frau brennt eine Kerze.



Marc-Michael H. will am Freitag aussagen.