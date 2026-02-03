„Ich vermisse dein persisches Essen“, sagt Asal zu ihrer Mutter. Wenige Stunden später ist sie tot. Fatemeh und ihre Mutter hatten sich vier Wochen lang nicht sehen können. An diesem Donnerstagabend kocht die Mutter für sie, Asal will das Essen abholen. Doch sie kommt nie an. Ein Mann stößt die 18-Jährige am Bahnhof Wandsbek Markt vor eine einfahrende U-Bahn. Eine Freundin der Familie erzählt, wer Asal war – und wovon sie träumte.