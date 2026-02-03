mopo plus logo
Ein Foto des Opfers

Am Tatort wurden mehrere Bilder von Asal aufgehängt. Foto: RUEGA

paidSie war auf dem Weg zu ihrer Mutter: Wer war Asal, das Opfer des U-Bahn-Mörders?

„Ich vermisse dein persisches Essen“, sagt Asal zu ihrer Mutter. Wenige Stunden später ist sie tot. Fatemeh und ihre Mutter hatten sich vier Wochen lang nicht sehen können. An diesem Donnerstagabend kocht die Mutter für sie, Asal will das Essen abholen. Doch sie kommt nie an. Ein Mann stößt die 18-Jährige am Bahnhof Wandsbek Markt vor eine einfahrende U-Bahn. Eine Freundin der Familie erzählt, wer Asal war – und wovon sie träumte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

