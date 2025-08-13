Hamburg: Auto kippt bei Kreuzungs-Crash auf die Seite – Mann flüchtet vom Unfallort

Schwerer Unfall in Schnelsen: Bei der Kollision von zwei Autos an der Kreuzung Oldesloer Straße / Schleswiger Damm sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, zwei weitere wurden leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, eines davon kippte auf die Seite. Ermittler gehen davon aus, dass möglicherweise eine rote Ampel übersehen wurde.

Besonders auffällig: Ein Mann aus dem roten Fahrzeug flüchtete nach dem Zusammenstoß zu Fuß vom Unfallort. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. In dem Wagen befand sich auch ein kleiner Hund, der nach dem Unfall wegrannte und offenbar auf die nahegelegene Autobahn lief. Auch nach dem Tier wird derzeit gesucht.

Die Kreuzung blieb während der Bergungsarbeiten und Ermittlungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (mp)