An der Seehafenstraße in Heimfeld entsteht ein riesiges, neues Logistikzentrum. Die Kölner HGK-Gruppe baut ihren Standort im Hamburger Hafen aus.

So soll der neue Logistikstandort der Kölner HGK-Gruppe in der Seehafenstraße aussehen. HGK-Gruppe/hfr

Es soll so groß werden wie vier Fußballfelder: An der Seehafenstraße in Heimfeld entsteht ein riesiges, neues Logistikzentrum. Damit plant die Kölner HGK-Gruppe, deren Schwerpunkt auf dem Handel mit Papier liegt, ihren Standort in der Hansestadt auszubauen.

„Hamburg ist und bleibt eine der wichtigsten Drehscheiben für die HGK-Gruppe. Mit dem neuen Standort schaffen wir die Grundlage, unser Geschäft im Hafen weiterzuentwickeln, zusätzliche Kapazitäten für Wachstum bereitzustellen und unser Leistungsangebot für bestehende und neue Kunden auszubauen“, erklärte Markus Krämer, CEO der HGK Logistics and Intermodal GmbH.

Neue Mega-Halle im Hamburger Hafen soll 27.000 Quadratmeter umfassen

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Die geplante Halle soll rund 27.000 Quadratmeter umfassen und zwölf Meter hoch sein. Sie soll mit Photovoltaikanlagen, fossilfreien technischen Anlagen, Wärmepumpen und energieeffizienten LED-Beleuchtungen ausgerüstet werden. Hinzu kommen Außenflächen, ein Gleisanschluss sowie eine direkte Schiffsanbindung.

Der geplante Logistikstandort der HGK-Gruppe an der Seehafenstraße in Heimfeld aus der Vogelperspektive. HGK-Gruppe/hfr

Die Hansestadt stelle als Deutschlands wichtigstes Tor zum Welthandel für das Unternehmen eine wichtige Anbindung an internationale Warenströme dar. Der Standort sei damit ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor und ermögliche den Kunden einen effizienten Zugang zu globalen Beschaffungs- und Absatzmärkten. Durch die direkte Verknüpfung von Wasserstraße, Schiene und Straße unterstütze das neue Zentrum zudem eine nachhaltige und leistungsfähige Verkehrsabwicklung.

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Laut einer Unternehmensmitteilung liegt der Schwerpunkt des neuen Standorts in Hamburg zwar weiter auf der Papierlogistik. Allerdings sei man offen dafür, „neue Kunden zu gewinnen und weitere Industrie- und Produktionsbranchen zu erschließen“. (mp)