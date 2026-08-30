Ein gesuchter Mann hat sich am Samstagabend selbst bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof gestellt.

Ungewöhnlicher Auftritt bei der Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof: Ein 56-Jähriger erschien auf der Wache und erklärte, dass er per Haftbefehl gesucht werde. Die Beamten überprüften seine Angaben – und wurden tatsächlich fündig!

Nach Angaben der Bundespolizei erschien der 56-Jährige gegen 21.49 Uhr auf dem Revier und erklärte den Beamten, dass gegen ihn in Deutschland ein Haftbefehl vorliege. Er sei verzweifelt und wolle sich selbst stellen.

Nach Abschiebung: Verzweifelter Dieb meldet sich bei der Bundespolizei

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Die Polizisten überprüften daraufhin seine Personalien. Dabei stellte sich heraus: Gegen den österreichischen Staatsangehörigen lag tatsächlich ein Haftbefehl vor! Außerdem bestand eine Wiedereinreisesperre für Deutschland.

Der Mann war wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu fünf Monaten Haft verurteilt worden. Von dieser Strafe muss er nach Angaben der Bundespolizei noch 20 Tage verbüßen. Die Reststrafe war 2025 ausgesetzt worden, nachdem der 56-Jährige nach Österreich abgeschoben worden war.

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Verdacht der unerlaubten Wiedereinreise

Seitdem durfte er demnach nicht wieder nach Deutschland einreisen. Nun besteht der Verdacht, dass sich der Mann trotz der bestehenden Wiedereinreisesperre unerlaubt im Bundesgebiet aufgehalten hat.

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Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 56-Jährige in eine Haftanstalt gebracht.

Zusätzlich leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Hamburger Landespolizei. (mp)