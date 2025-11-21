Die Veloroute 13, beziehungsweise seit Neuestem umbenannt in Radroute 17, soll einmal die Stadtteile Altona, Eimsbüttel, Eppendorf/Winterhude, Barmbek, Eilbek und Hamm miteinander verbinden. Doch im Bezirk Hamburg-Nord hakt es gleich an mehreren Stellen: Während sich der Umbau an einem Abschnitt seit Jahren immer weiter verzögert, wird an einem benachbarten Abschnitt erbittert um Parkplätze gestritten.





