Die Maria-Louisen-Straße in Winterhude soll bereits seit Jahren für den Radverkehr umgebaut werden – doch die Pläne stocken.

Die Maria-Louisen-Straße in Winterhude soll bereits seit Jahren für den Radverkehr umgebaut werden – doch die Pläne stocken. Foto: IMAGO / Hanno Bode

  • Eppendorf/Winterhude

paidVerzögerung hier, Parkplätze dort: Der Fahrradstraßen-Murks von Winterhude

Die Veloroute 13, beziehungsweise seit Neuestem umbenannt in Radroute 17, soll einmal die Stadtteile Altona, Eimsbüttel, Eppendorf/Winterhude, Barmbek, Eilbek und Hamm miteinander verbinden. Doch im Bezirk Hamburg-Nord hakt es gleich an mehreren Stellen: Während sich der Umbau an einem Abschnitt seit Jahren immer weiter verzögert, wird an einem benachbarten Abschnitt erbittert um Parkplätze gestritten.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

