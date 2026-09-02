Die Blätter sind braun, hängen vertrocknet von den Ästen: Die echten Bäume, die im Westfield-Center für frische Luft und ein angenehmes Ambiente beim Shoppen sorgen sollen, sehen deprimiert aus wie jemand, der gerade seinen Dispo ausgereizt hat. Nix mehr da zum Überleben – und das in Hamburgs größtem und modernsten Shoppingcenter. Was ist da los?

Bis zu acht Meter hoch sind die Kork- und die Steineichen, die zur Eröffnung im April 2025 in ihren Kübeln in den nagelneuen Einkaufstempel in der HafenCity gehievt wurden. Bis die Bäume so groß sind, vergehen 30 bis 40 Jahre – nun sind sie halb tot.

Bäume im Westfield: wie abgestorben

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Eine der Korkeichen hat kein grünes Blatt mehr an den Ästen, wirkt wie abgestorben. Andere sehen kaum besser aus, zeigen feine Spinnweben, mutmaßlich von Spinnmilben, einem Schädling. Bisschen Halloween im Sommer. „Gruselig. Wie aus einem Horrorfilm“, sagt ein Passant.

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Ein Hauch von Halloween im Sommer: Eine von Schädlingen befallene Korkeiche im Westfield. Florian Quandt

Auch die immergrünen Magnolien machen ihrem Namen keine Ehre und zeigen braune Blätter. Warum sehen die Pflanzen so beklagenswert aus? Und seit wann? Auf die Fragen der MOPO weicht das Center-Management aus: „Erfahrungen aus dem laufenden Betrieb fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Westfield Hamburg-Überseequartier ein.“

Echte Bäume im Westfield: Pflanzlampen falsch ausgerichtet

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Tatsächlich sind Korkeichen mit ihrem knorrigen Wuchs zwar äußerst dekorativ und sorgen für ein mediterranes Flair, aber sie brauchen ausreichend Licht – und hier liegt das Problem: Die extra installierten Pflanzenwachstumsleuchten sind auf den Boden gerichtet, statt auf die Pflanzen. Wo ein Strahler eher zufällig auf eine Korkeiche oder eine Magnolie trifft, sind tatsächlich ein paar grüne Blätter zu sehen.

Außerdem sind die Spezialleuchten verstaubt, können also gar nicht mehr ausreichend Licht abstrahlen. Dabei könnte es den prächtigen alten Korkeichen im Westfield bei richtiger Pflege (und korrekter Ausrichtung der Pflanzlampen) richtig gut gehen: Weil die Shoppingmall offen ist, wird es im Winter kalt, was die Bäume sogar brauchen. Das Westfield ist vermutlich das deutsche Shoppingcenter mit den größten und den meisten Korkeichen im Innenbereich.

Korkeichen im Westfield: trauriger Anblick

Walter Siegel von dem Unternehmen Botanic International, das die Pflanzen für das Westfield geliefert hat, wird bei dem Anblick der braunen Blätter ganz traurig: „Ein solches Ergebnis wie hier entspricht leider nicht unseren Ansprüchen.“ Seine Prognose ist wenig optimistisch: „Erhalten die Bäume nicht ausreichend die von der Lichtfirma berechnete Pflanzenlichtmenge gezielt auf das Grün und werden die Pflanzenleuchten und die Blätter nicht regelmäßig vom Staub befreit, dann werden auch nachfolgende Bäume verenden.“