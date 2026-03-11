mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Pinkfarbene Busse von vorne

Busse der Betreibergesellschaft Ecovista. Foto: dpa | Jens Kalaene

paid„Vertragsbrüchig“: Ärger um marode Busse auf der Strecke Hamburg-Berlin

kommentar icon
arrow down

Seit über sieben Monaten sind Tausende Menschen täglich auf die markanten lila Busse angewiesen, die als Ersatz auf der gesperrten Bahnstrecke Hamburg-Berlin unterwegs sind. Doch seit Anfang März häuften sich plötzlich die Beschwerden: Ausfälle, keine Infos auf den Bildschirmen, modriger Geruch und marode Fahrzeuge. Wie das Busunternehmen den Zustand erklärt und was die Deutsche Bahn jetzt unternimmt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test