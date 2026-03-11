„Vertragsbrüchig“: Ärger um marode Busse auf der Strecke Hamburg-Berlin
Seit über sieben Monaten sind Tausende Menschen täglich auf die markanten lila Busse angewiesen, die als Ersatz auf der gesperrten Bahnstrecke Hamburg-Berlin unterwegs sind. Doch seit Anfang März häuften sich plötzlich die Beschwerden: Ausfälle, keine Infos auf den Bildschirmen, modriger Geruch und marode Fahrzeuge. Wie das Busunternehmen den Zustand erklärt und was die Deutsche Bahn jetzt unternimmt.
