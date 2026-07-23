Nach zahlreichen Leserberichten über überraschend abgefahrene Züge erklärt die Deutsche Bahn, warum Verspätungsanzeigen keine garantierten Abfahrtszeiten sind – und wie sich Fahrgäste bei außerplanmäßigen Halten verhalten sollten.

Vor der Abfahrt kündigen Zugpersonal und Signale die Weiterfahrt an, betont die Deutsche Bahn. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Darf ein ICE trotz angezeigter Verspätung plötzlich weiterfahren? Nach zahlreichen Leserberichten über zurückgelassene Fahrgäste hat die Deutsche Bahn auf Anfrage der MOPO erklärt, wie es zu solchen Situationen kommen kann. Die wichtigste Botschaft: Die im DB Navigator angezeigten Verspätungen sind eine Orientierung – aber keine garantierten Abfahrtszeiten.

Anlass ist der Fall von Felix Baumgarten (39) aus Ottensen, der bei einem außerplanmäßigen Halt von seinem ICE zurückgelassen wurde. Daraufhin meldeten sich zahlreiche weitere Fahrgäste mit ähnlichen Erlebnissen. Sie berichteten von überraschenden Abfahrten trotz angekündigter Wartezeiten, fehlenden oder nicht gehörten Durchsagen sowie Zügen, die mitsamt Gepäck ohne sie weiterfuhren.

Prognosen im DB Navigator sind keine garantierte Abfahrtszeit

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„Kommt ein Zug außerplanmäßig zum Halt, werden die Fahrgäste per Durchsage informiert, dass sie den Zug während des Aufenthalts verlassen können, sich jedoch bitte in unmittelbarer Nähe des Zuges aufhalten sollen, da die Weiterfahrt jederzeit möglich sei“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Die Prognosen im DB Navigator basierten auf der aktuellen Betriebslage und könnten sich kurzfristig ändern – etwa wenn Streckensperrungen aufgehoben oder Störungen schneller als erwartet behoben würden. Fahrgäste könnten sich an den oft minutengenauen Angaben orientieren, sollten sie jedoch nicht als garantierte Abfahrtszeit verstehen.

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Darauf sollten Fahrgäste achten

Nach Angaben der Bahn wird die Weiterfahrt vor der Abfahrt angekündigt. Zusätzlich werde das Schließen der Türen durch den sogenannten Achtungspfiff des Zugchefs sowie akustische und bei vielen Zügen auch optische Signale angezeigt.

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Sollten Fahrgäste dennoch ungewollt auf dem Bahnsteig zurückbleiben, empfiehlt die Bahn, sich umgehend beim Zugpersonal bemerkbar zu machen. Grundsätzlich gelte außerdem: Reisende seien selbst für ihr Gepäck verantwortlich. Wertgegenstände sollten deshalb auch bei einem kurzen Ausstieg mitgenommen werden.

Bei größeren Verspätungen verweist die Bahn zudem auf die Fahrgastrechte. Ab 20 Minuten Verspätung entfällt bei Verbindungen innerhalb Deutschlands die Zugbindung. Reisende können dann bereits am Bahnsteig auch andere Züge des Nah- und Fernverkehrs nutzen.