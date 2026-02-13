Verrückt: Für mehr Grün und Schatten in der Fußgängerzone werden große Bäume gefällt
Die Harburger Fußgängerzone soll aufgewertet werden, und das lässt die Stadt sich 6,5 Millionen Euro kosten. Mit vielen Bäumen, Grün-Inseln, Sitzgelegenheiten und einem neuen Pflaster. Was die MOPO jetzt herausfand: Damit es grün wird, werden zunächst einmal drei große Platanen mit üppigem Kronendach mitten in der Lüneburger Straße gefällt. Ist das noch zeitgemäß und wie rechtfertigt die Politik den Plan?
