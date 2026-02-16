Die Harburger Fußgängerzone soll aufgewertet werden, und das lässt die Stadt sich 6,5 Millionen Euro kosten. Mit vielen Bäumen, Grün-Inseln, Sitzgelegenheiten und einem neuen Pflaster. Was die MOPO jetzt herausfand: Damit es grün wird, werden zunächst einmal drei große Platanen mit üppigem Kronendach mitten in der Lüneburger Straße gefällt. Ist das noch zeitgemäß und wie rechtfertigt die Politik den Plan?





