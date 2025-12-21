mopo plus logo
Frank Löwen am Autobahndamm in Moorburg.

Frank Löwen zeigt am Autobahndamm in Moorburg, dass viel zu viele Bäume auf viel zu engem Raum gepflanzt wurden. Foto: Bettina Blumenthal

paidVernichtende Analyse eines Wald-Experten: „Hamburg pflanzt zu viele Bäume“

Ein Neubaugebiet nach dem anderen entsteht in Hamburg, die Versiegelung nimmt immer weiter zu. Aber zum Glück achtet die Stadt mittlerweile sehr darauf, dass überall Bäume nachgepflanzt werden. Alles sinnvoll, oder? Der Hamburger Forstexperte Frank Löwen (59) widerspricht: „In Hamburg werden zu viele Bäume und auch an ungeeigneten Stellen gepflanzt. Mit dieser Praxis wirft die Stadt Jahr für Jahr viel Steuergeld weitestgehend nutzlos zum Fenster hinaus.“ Seine ernüchternde Bilanz mit Beispielen in der ganzen Stadt:


