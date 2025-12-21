Ein Neubaugebiet nach dem anderen entsteht in Hamburg, die Versiegelung nimmt immer weiter zu. Aber zum Glück achtet die Stadt mittlerweile sehr darauf, dass überall Bäume nachgepflanzt werden. Alles sinnvoll, oder? Der Hamburger Forstexperte Frank Löwen (59) widerspricht: „In Hamburg werden zu viele Bäume und auch an ungeeigneten Stellen gepflanzt. Mit dieser Praxis wirft die Stadt Jahr für Jahr viel Steuergeld weitestgehend nutzlos zum Fenster hinaus.“ Seine ernüchternde Bilanz mit Beispielen in der ganzen Stadt:





