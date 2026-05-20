Vermisste Hamburgerin auf Mallorca tot? Ein Seher will den Fundort der Leiche kennen

Im Fall der verschwundenen Hamburgerin Anna W. auf Mallorca meldet sich jetzt ein selbst ernannter Seher und Heiler zu Wort – mit einer verstörenden Behauptung.

Der Mann verbreitet in einer ausführlichen E-Mail, die der MOPO vorliegt, die Behauptung, die 33-Jährige sei tot. Nach eigenen Angaben engagiert er sich seit rund 20 Jahren ehrenamtlich als Medium bei der Suche nach vermissten Menschen und Tieren. Früher habe er als Polizeireporter gearbeitet.

In seiner Nachricht schreibt er, er glaube „leider, dass ein Verbrechen begangen wurde“. Zudem nennt er konkrete GPS-Koordinaten auf Mallorca, in deren Nähe sich der Leichnam der Vermissten angeblich befinden solle. Belege für seine Behauptungen liefert der Mann nicht. Ob die spanischen Ermittlungsbehörden auf die Hinweise reagieren, ist unklar.

Anna W. gilt seit Mitte April auf Mallorca als vermisst. Die gebürtige Polin soll zuletzt Kontakt zu ihrer Familie gehabt haben, bevor dieser plötzlich abriss. Besonders rätselhaft: Angehörige erhielten später noch Nachrichten von einem unbekannten Mann, der behauptete, die Hamburgerin sei überfallen worden und habe Handy sowie Ausweispapiere verloren.

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Die Polizei auf Mallorca ermittelt weiter. Bislang gibt es keine offiziellen Hinweise darauf, dass die Frau tot ist. (rei)