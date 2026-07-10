Ungewöhnlicher Einsatz für Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß: Am Elbstrand wurde ein junger Seehund mit einer Verletzung gefunden.

Am Hamburger Elbstrand ist am Freitagvormittag ein junger Seehund entdeckt und gerettet worden. Der Heuler war zwischen dem Anleger Teufelsbrück und dem Alten Schweden von Passanten gefunden worden.

Den Spaziergängern fiel auf, dass das Tier eine Verletzung an der Schwanzflosse hatte. Sie verständigten daraufhin Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß, der gemeinsam mit einem Mitarbeiter zum Fundort eilte. Den beiden gelang es, den jungen Seehund behutsam einzufangen.

Anschließend wurde der Heuler zu einem Tierarzt gebracht, wo er untersucht und versorgt werden sollte. Wie die Verletzung entstanden ist, und wann der kleine Seehund wieder ausgewildert werden kann, sollen die weiteren Untersuchungen zeigen. (rei)