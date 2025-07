Verletzte, Vollsperrung, Bus-Chaos – schwerer Verkehrsunfall in Hamburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Schleswiger Damm in Schnelsen sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren an der Kollision beteiligt, die Straße musste voll gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr in der Straße Schleswiger Damm auf Höhe der Hausnummer 197, heißt es von der Polizei. Zwei Personen mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Trümmer lagen über die ganze Straße verteilt

An dem Unfall waren ein weißer Audi und ein schwarzer Mercedes beteiligt. Beide Fahrzeuge kamen quer auf der Fahrbahn zum Stehen, ihre Fronten waren stark beschädigt. Über die Straße verstreut lagen Fahrzeugteile und Kunststofftrümmer. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar.

Die Straße war bis 16.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung betraf auch den Busverkehr: Mehrere Linienbusse des HVV steckten in beiden Richtungen fest. (mp)