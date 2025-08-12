Zwischen Plattenbau und den grünen Walddörfern: Hamburgs bevölkerungsreichster Bezirk hat viel für Ausflugslustige zu bieten. Ob Strand-Flair in Tonndorf, eine Serienkulisse in Jenfeld, Schafe streicheln und Klettern in den Walddörfern oder Ausruhen, mitten an der Wandsbeker Chaussee: Wandsbek bietet Aktivitäten für Altersklassen aller Art. Hier sind 20 Tipps für den Hamburger Nordosten.





