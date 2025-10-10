Sie versorgen ihre Gäste mit feinsten Speisen, jeder Handgriff in der Küche sitzt – eigentlich. Denn auch bei einem Profi läuft nicht immer alles rund. Cornelia Poletto, Maurizio Oster, Christoph Rüffer und Co.: Zwölf Top-Köche aus Hamburg haben der MOPO ihre größten Missgeschicke verraten. Lesen Sie hier, wem die Bauernente quer über den Restaurant-Boden flutschte – und wer bei einem Event mit 1000 Gästen den Tafelspitz vergeigte.





