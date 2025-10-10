mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sternekoch Maurizio Oster in seinem Restaurant „Zeik“ in Winterhude

Sternekoch Maurizio Oster in seinem Restaurant „Zeik“ in Winterhude Foto: picture alliance/dpa/NDR/heyfilm | NDR/heyfilm

  • Nienstedten

paidVerkokelt, versalzen, abgeschmiert! Hamburgs Top-Köche verraten ihre größten Fails

kommentar icon
arrow down

Sie versorgen ihre Gäste mit feinsten Speisen, jeder Handgriff in der Küche sitzt – eigentlich. Denn auch bei einem Profi läuft nicht immer alles rund. Cornelia Poletto, Maurizio Oster, Christoph Rüffer und Co.: Zwölf Top-Köche aus Hamburg haben der MOPO ihre größten Missgeschicke verraten. Lesen Sie hier, wem die Bauernente quer über den Restaurant-Boden flutschte – und wer bei einem Event mit 1000 Gästen den Tafelspitz vergeigte.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test