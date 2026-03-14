Neue Baustellen auf Autobahnen in und um Hamburg: Was Autofahrer wissen müssen

Autofahrer rund um Hamburg müssen sich auf neue Baustellen einstellen. An einem Wochenende sind drei wichtige Autobahnen gar nicht oder nur eingeschränkt befahrbar.

Auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin und auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck wird es monate- und jahrelange Behinderungen geben. Die Autobahn GmbH des Bundes kündigte außerdem eine Vollsperrung der A7 und des Elbtunnels für das Wochenende 21./22. März an.

A24 ab kommendem Montag weitgehend gesperrt

Ab kommendem Montag wird die Autobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Hornbek und Gudow an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Berlin bis auf einen Fahrstreifen gesperrt. Es soll eine Lärmschutzwand ausgetauscht werden. Erst am 8. Juni soll die Strecke wieder komplett freigegeben werden. Bis dahin werden Verkehrsteilnehmer gebeten, „den Bereich unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit besonderer Vorsicht zu durchfahren“.

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Über die Autobahn 24 fahren zurzeit auch die Ersatzbusse für die gesperrte Bahnstrecke von Hamburg nach Berlin. Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Schwerin soll ab Mitte Mai wieder aufgenommen werden, der zwischen Hamburg und Berlin ab Mitte Juni.

A1 bis Juni 2028 nur zweispurig

Am Mittwoch beginnen Bauarbeiten auf der A1 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe. Bis Juni 2028 sollen nur noch zwei statt drei Fahrstreifen pro Richtung befahrbar sein, wie die Autobahn GmbH Nord weiter mitteilte. Grund dafür sind drei Brücken, die dringend erneuert werden müssen.

Konkret geht es um eine Brücke, die über die Landesstraße 90 führt, eine Brücke über die Kreisstraße 79 sowie eine Brücke für einen darunterliegenden Rad- und Fußweg. Die Bauwerke stehen im Mittelteil noch auf Widerlagern aus den Jahren 1935 und 1936, sie wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren durch Anbauten erweitert, damit sie breit genug für die über sie führende A1 sind.

Wochenend-Vollsperrung der A7 geplant

Ab Freitagabend wird die A7 (Hannover-Flensburg) in Hamburg für 55 Stunden voll gesperrt. Der gesperrte Abschnitt reicht von der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld im Süden bis Hamburg-Stellingen im Norden und ab Samstagabend noch weiter bis zum Dreieck Hamburg-Nordwest, wo die A23 Richtung Heide abzweigt. Damit ist auch der Elbtunnel dicht.

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Die Autobahn GmbH rät Autofahrern mit überregionalem Ziel, zwischen dem Horster Dreieck südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster-Süd die A1, die A21 und die B205 zu nutzen. Die Umleitungsstrecke führt über das Kreuz Bargteheide, südlich der neuen Brücken-Baustelle auf der A1. (dpa/mp)