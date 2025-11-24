Verstopfte Straßen, blockierte Kreuzungen, aggressive Fahrer: Seit der Sperrung der Elbchaussee im Sommer ist in Ottensen nichts mehr, wie es war. Der Verkehr hat sich in die Wohnstraßen verlagert, in denen Schulkinder morgens allein unterwegs sind oder Eltern ihre Kinder zur Kita bringen, und sorgt dort ständig für gefährliche Situationen. Jetzt gehen die Anwohner auf die Barrikaden.

















