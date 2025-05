Köhlbrandbrücke wird gesperrt: In Hamburgs Süden droht ein Verkehrschaos

Autofahrer aufgepasst: An der Köhlbrandbrücke sind Prüfungen und einige Bauarbeiten nötig. Dafür kommt es im Mai und Juni zu mehreren Sperrungen. Verkehrsbeeinträchtigungen sind hier vorprogrammiert.

Die erste Vollsperrung ist bereits für das kommende Wochenende geplant: Von 22 Uhr am Freitag, 23. Mai, bis Montag, 26. Mai, um 5 Uhr wird die Köhlbrandbrücke komplett gesperrt. In dieser Zeit werden Sanierungsarbeiten an der Brücke durchgeführt. Wie die Polizei mitteilte, muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Drei Wochen später wiederholt sich die Vollsperrung: Autofahrer:innen müssen dann ab 22 Uhr am Freitag, 13. Mai, bis Montag, 16. Juni, um 5 Uhr auf die ausgeschilderten Umleitungen ausweichen.

Köhlbrandbrücke: Umleitungen sind ausgeschildert

Die Umleitung 30 in Fahrtrichtung Westen verläuft wie folgt: Roßdamm – Neuhöfer Damm – Rethedamm – Hohe-Schaar-Straße – Kattwykdamm – Moorburger Hauptdeich – Fürstenmoordamm – Georg-Heyken-Straße – Waltershofer Straße – Vollhöfener Weiden – Finkenwerder Ring – Finkenwerder Straße.

In Fahrtrichtung Osten können Autofahrer:innen der Umleitung 40 folgen. Diese verläuft ab der Finkenwerder Straße wie folgt: Vollhöfener Weiden – Waltershofer Straße – Georg-Heyken-Straße – Fürstenmoordamm – Moorburger Hauptdeich – Kattwykdamm – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm.

Doch das ist nicht alles: Da weitere Arbeiten an der Brücke nötig sind, wird die Fahrbahn ab 5 Uhr am Montag, 26. Mai zwischen der Finkenwerder Straße und der Breslauer Straße auf einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung verengt. Die maximale Fahrbahnbreite wird 3,20 Meter betragen. Die Maßnahmen dauern voraussichtlich bis 22 Uhr am 13. Juni an. (mp)