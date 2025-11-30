„Feind des Fußballs“: HSV-Fans gegen Andy Grote – Mutter sorgt für Aufregung

Personalisierte Tickets, KI-Gesichtserkennung, Verschärfung der Stadionverbotsvergabe: Die für Fußballspiele geplanten Maßnahmen der Innenministerkonferenz schmecken vielen Anhängern der Bundesligavereine gar nicht. Ihren Unmut wollen die HSV-Fans am heutigen Sonntag vor dem Spiel gegen VfB Stuttgart mit einer Fan-Demo zum Ausdruck bringen. Sie startet um 12 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Holstenstraße und führt bis zum Volksparkstadion. Die MOPO berichtet live: