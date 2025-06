Neue Baustellen: Verkehrschaos auf wichtigen Straßen in Hamburg erwartet

Nach den Hamburger Ferien werden die Straßen der Hansestadt wieder voller. Auf mehreren wichtigen Routen müssen Autofahrer mit Verzögerungen wegen Bauarbeiten rechnen.

Nach dem verkehrsreichen Wochenende zum Ende der Maiferien müssen sich Autofahrer auf neue Baustellen mit Staugefahr in Hamburg einstellen. Auf mehreren großen Straßen wird gebaut. Auf der A25 Hamburg-Geesthacht beginnen am Montag (6 Uhr) Sanierungsarbeiten, die bis Ende November dauern. Zunächst wird die Anschlussstelle Hamburg-Bergedorf erneuert, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Dem Verkehr steht in beiden Fahrtrichtungen nur eine Spur zur Verfügung.

Gebaut wird auch auf der A1 südlich von Hamburg zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Seevetal-Hittfeld. Sowohl in Richtung Bremen als auch Lübeck sind nur zwei statt drei Fahrspuren frei. Die Bauarbeiten an einer Brücke über eine Bahnlinie sollen bis Ende November gehen.

Köhlbrandbrücke ab Waltershof nur einspurig

Die Köhlbrandbrücke ist wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten seit Sonntag nur einspurig von Waltershof in Richtung Osten befahrbar. Diese Regelung gilt bis zum 13. Juni, dann folgt nach Angaben der Hafenbehörde HPA eine Vollsperrung über das Wochenende bis zum 16. Juni.

Die Elbgaustraße zwischen den Stadtteilen Eidelstedt und Lurup ist bereits seit vergangenem Donnerstag eine Einbahnstraße in Richtung Süden. Richtung Norden ist eine Umleitung über den Farnhornweg und die Schnackenburgallee ausgeschildert. Die HVV-Busse fahren über den S-Bahnhof Eidelstedt. Die Sanierung eines 1,8 Kilometer langen Abschnitts der Elbgaustraße nördlich und südlich der Eisenbahnunterführung soll zwei Jahre dauern.

Eine Verzögerung droht Autofahrern ab Montag auch in der Nähe des Flughafens. An der B433 werden die Siele gereinigt, die vierspurige Zeppelinstraße ist bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr in Richtung Schnelsen/Norderstedt/Langenhorn nur einspurig befahrbar.

Vollsperrung ab Freitag im Südosten Hamburgs

Am kommenden Wochenende wird die Andreas-Meyer-Straße im Südosten Hamburgs voll gesperrt. Die wichtige Verbindung zwischen der A1 und dem Industriegebiet Billbrook wird täglich von 25.000 Fahrzeugen genutzt. Die Sanierung beginnt am Freitag. Die Vollsperrung dauert nach Angaben der Hamburger Verkehrsbehörde von Samstagabend bis Dienstagmorgen. (dpa/mp)