Verkehrs-Chaos! Barclays Arena mit wichtigem Appell an Apache-Fans

Am 10. Februar begeisterte Herbert Grönemeyer seine Fans in der ausverkauften Barclays Arena. Der Andrang war jedoch nicht nur in der Halle zu spüren: Auch auf den Parkplätzen rund um die Arena kam es zu erheblichem Verkehrschaos. Wie sich die Arena dazu äußert – und mit welchem Verkehrsaufkommen beim anstehenden Apache-Konzert zu rechnen ist.

„Bei dem Konzert von Herbert Grönemeyer kam es bei der An- und Abreise zu einem erheblichen Verkehrsaufkommen im Umfeld der Barclays Arena“, sagt ein Sprecher der Arena auf MOPO-Anfrage. Die Verkehrssituation im Bereich der Arena sei seit längerer Zeit angespannt. „Die Problematik ist Polizei, Stadt, Bezirk sowie Anwohnerinnen und Anwohnern bekannt, doch konkrete Verbesserungsmaßnahmen wurden bislang nicht umgesetzt.“

Ganz nach Grönemeyer-Manier: „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden“ – Autos im Regen kreisten verzweifelt ums Karree auf Parkplatzsuche.

Wetter kam erschwerend hinzu

„Zur Hauptanreisezeit verschärfte ein Verkehrsunfall im BereichSchnackenburgallee/Farnhornweg die Lage zusätzlich und führte zu deutlichen Verzögerungen“, so der Sprecher weiter. Darüber hinaus bestehe seit geraumer Zeit ein strukturelles Defizit an Parkflächen. „Erschwerend kam hinzu, dass witterungsbedingt rund 500 Parkplätze auf der Fläche ‚Parkplatz Rot‘ aufgrund aufgeweichter Bodenverhältnisse nicht nutzbar waren. Das Zusammenwirken dieser Faktoren führte zu der insgesamt angespannten Verkehrslage rund um die Veranstaltung.“

Auch bei dem Apache-Konzert ist mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen zu rechnen. In einer Mitteilung der Barclays Arena heißt es dazu: „Zu den drei ausverkauften Konzerten von Apache 207 vom 12. bis 14. Februar 2026 in der Barclays Arena ist mit einer weiterhin angespannten Verkehrssituation im Umfeld der Arena zu rechnen.“

Apache-Konzert und HSV-Spiel treffen aufeinander

Aufgrund des HSV-Spiels gegen Union Berlin im Volksparkstadion am 14. Februar (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) könnte es auf den Straßen noch enger werden. „Es wird daher ausdrücklich empfohlen, den extra für diesen Tag eingerichteten Shuttlebus ab der S-Bahn-Station Othmarschen zu nutzen und die S-Bahn Stellingen zu meiden“, heißt es weiter.

Die Gäste werden daher gebeten, möglichst vor 17.15 Uhr anzureisen. Denn ab 17.45 sei „mit erheblichen Einschränkungen im Straßen- und öffentlichen Nahverkehr durch den Abreiseverkehr des Fußballspiels zu rechnen“. Die Barclays Arena öffnet an diesem Tag bereits um 17 Uhr ihre Türen.

Am Samstag sind in Hamburg außerdem gleich sechs Demonstrationen zu verschiedensten Themen angemeldet. Besonders in der Innenstadt dürfte es eng werden. (mp)