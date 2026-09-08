Während die Max-Brauer-Allee weiterhin gesperrt bleibt, wurde die Stresemannstraße unter der neuen Sternbrücke am Dienstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben – jedenfalls provisorisch.

Erstmals ist der Verkehr unter der neuen Sternbrücke wieder freigegeben – jedenfalls teilweise. Florian Quandt

Für den Einhub der 3700 Tonnen schweren Sternbrücke mussten sowohl die Stresemannstraße als auch die Max-Brauer-Allee teilweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Während sich die Straßenarbeiten in der Max-Brauer-Allee verzögern, wurde immerhin die Stresemannstraße wieder geöffnet. Gleichzeitig ist eine andere wichtige Straße jetzt wieder dicht.

Viele rot-weiße Baustellen-Baken und provisorisch aufgepinselte Fahrspuren: Nach eineinhalb Monaten ist die Stresemannstraße seit Dienstagmorgen wieder durchgängig für Autos befahrbar, allerdings nur auf einer Spur pro Richtung.

So soll das künftige Verkehrskonzept unter der Sternbrücke aussehen

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Denn es wird dort noch bis voraussichtlich Mitte Oktober weiter gearbeitet. Künftig sollen auf der Stresemannstraße sowohl stadtein- als auch -auswärts zwei Fahrspuren auf die Brücke zuführen, eine davon nur für Busse. Immerhin handelt es sich bei der Stresemannstraße und Max-Brauer-Allee um wichtige Busachsen, 40.000 Fahrgäste fahren (normalerweise) täglich unter der Brücke entlang.

Während Autos wieder unter der neuen Sternbrücke fahren, wird dort weiter gearbeitet. Florian Quandt Die neue Sternbrücke wurde Ende Juli endgültig eingehoben, seitdem war die Stresemannstraße für Autos gesperrt. Florian Quandt Schon erkennbar: Die künftige Extra-Spur für Busse und Taxis. Florian Quandt Noch ist die Streckenführung unter der neuen Sternbrücke provisorisch. Florian Quandt

Unter der Sternbrücke sollen diese zwei Spuren dann jeweils zu einer verschmelzen und nach der Brücke einspurig weiterführen. Die Extra Busspuren sind teilweise sogar schon erkennbar, aber noch nicht freigegeben. Für Radfahrer sollen stellweise „Kopenhagener Radwege“, also mit Barrieren abgetrennte Radspuren, entstehen.

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Max-Brauer-Allee bleibt weiter gesperrt – Elbchaussee ist wieder dicht

Die Max-Brauer-Allee zwischen Schulterblatt und Stresemannstraße muss währenddessen noch bis zum 20. Oktober komplett gesperrt bleiben. Aufgrund der „schwierigen Untergrundverhältnisse“ müsse deutlich mehr Boden ausgetauscht werden, hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt. Außerdem seien die Geh- und Radwege mehr beschädigt, als gedacht. Die Reparatur könne aus Sicherheitsgründen nur mit einer Vollsperrung passieren.

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Gleichzeitig ist der Elbchaussee-Abschnitt zwischen Betty-Levi-Passage und Hohenzollernring, der während der Stresemannstraßen-Sperrung als Umleitung diente, seit Dienstagmittag wieder vollständig für Autos tabu. Denn die seit eineinhalb Jahren andauernden Bauarbeiten sind dort noch nicht beendet: Die Rad- und Gehwege müssen noch finalisiert, die oberste Asphaltdeckschicht aufgetragen und die endgültigen Markierungen aufgemalt werden. Dafür rechnet der Landesbetrieb bis Dezember 2026.