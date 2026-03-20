HVV-Streik, A7 dicht, Baustellen, Demos, Dom: Es droht komplettes Verkehrschaos

Am Wochenende wird es mal wieder voll auf Hamburgs Straßen. Wegen Sperrungen, Streiks, Demos, Dom, Fußballspielen und Baustellen müssen alle Verkehrsteilnehmer mit erheblichen Behinderungen rechnen. Hier finden Sie einen Überblick aller Verkehrseinschränkungen für das kommende Wochenende.

Der Tarifstreit zwischen Verdi und Hochbahn eskaliert immer weiter. Noch im laufenden Streik am Donnerstag kündigt Verdi den nächsten Ausstand an: Am Samstag sollen die Hochbahn-Mitarbeiter ab 3 Uhr morgens erneut für 24 Stunden die Arbeit niederlegen. Das wäre der vierte große Streik innerhalb weniger Wochen.

Ebenfalls zum Streik aufgerufen ist dann die Belegschaft der VHH. Das Busunternehmen betreibt vornehmlich im Westen Hamburgs und den angrenzenden Kreisen Buslinien. Verdi beschreibt die Tarifverhandlungen als „festgefahren wie nie“. Die Hochbahn hingegen nennt den erneuten Streikaufruf „nicht nachvollziehbar und absolut überzogen“.

Verkehr Hamburg: Berliner Tor gesperrt

Zusätzlich hat die S-Bahn angekündigt, dass am Wochenende an der Haltestelle Berliner Tor die Gleise 1 und 3 gesperrt sein werden. Demnach entfallen die Züge der Linie S5 zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor. Auf der Website der S-Bahn ist angekündigt, dass sowohl am 21. und 22. März als auch am 28. und 29. März zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee Busse statt S-Bahnen fahren. Grund für die Sperrung seien Gleisbauarbeiten.

Auch die Verbindungsbahn zwischen Altona und Dammtor ist weiterhin wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 29. März, fahren daher zwischen Altona und Sternschanze Busse statt S-Bahnen.

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Berlinertordammbrücke wird abgreissen

Wer wegen der Streiks und Sperrungen auf das Auto oder Fahrrad umsteigen möchte, muss sich ebenfalls auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Denn von Freitagabend (22 Uhr) bis Montagmorgen (5 Uhr) werden die Berlinertordammbrücke und die Bürgerweide für jeglichen Verkehr gesperrt – also auch für diejenigen, die mit Rad oder zu Fuß unterwegs sind. Grund dafür ist die Erneuerung der in die Jahre gekommenen Berlinertordammbrücke.

Die Behörde empfiehlt, den Bereich Berliner Tor weiträumig zu umfahren. Als Ausweichstrecken werden die B5 (Eiffestraße) sowie die Verbindung Sechslingspforte/An der Alster empfohlen. Für Radfahrende und Fußgänger werden entsprechende Umleitungen eingerichtet.

Verkehr Hamburg: A7 komplett dicht

Auch auf den Autobahnen wird es an diesem Wochenende eng. Ab Freitagabend wird die A7 in Hamburg für 55 Stunden voll gesperrt. Der gesperrte Abschnitt reicht von der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld im Süden bis Hamburg-Stellingen im Norden und ab Samstagabend noch weiter bis zum Dreieck Hamburg-Nordwest, wo die A23 Richtung Heide abzweigt. Damit ist auch der Elbtunnel dicht.

Die Autobahn GmbH rät Autofahrern mit überregionalem Ziel, zwischen dem Horster Dreieck südlich von Hamburg und der Anschlussstelle Neumünster-Süd die A1, die A21 und die B205 zu nutzen. Die Umleitungsstrecke führt über das Kreuz Bargteheide, südlich der neuen Brücken-Baustelle auf der A1.

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Allerdings ist der Verkehr auch auf der A1 zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe wegen Bauarbeiten eingeschränkt. Zudem ist die A24 ist seit Montag zwischen den Anschlussstellen Hornbek und Gudow an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern in Richtung Berlin bis auf einen Fahrstreifen gesperrt.

Verkehrseinschränkungen durch Demos, Dom und Fußballspiel

Hinzu kommt, dass für den Samstag gleich mehrere Demonstrationen in der Innenstadt geplant. So ruft das Bündnis gegen Berufsverbote unter dem Motto „Keine Berufsverbote 2.0“ ab 11.45 Uhr am Johanniswall auf die Straße. 500 Teilnehmer werden dort erwartet, die Abschlusskundgebung findet auf dem Rathausmarkt statt. Love your Neighbour rechnet mit 150 Teilnehmern am Hauptbahnhof. Unter dem Motto „Humble for Him“ läuft der Zug ab 14 Uhr in Richtung Gänsemarkt.

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Auch am Sonntag ist mit mehr Verkehr zu rechnen. Denn um 17.30 Uhr spielt der FC St. Pauli gegen den SC Freiburg im Millerntorstadion. Besonders kritisch wird es rund um das Heiligengeistfeld mit dem Verkehr, da am Freitag auch wieder der Frühlingsdom startet. (mp)